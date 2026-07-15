El Coreper aprueba por unanimidad el acuerdo de asociación entre Andorra y la UE

El jefe de Gobierno Xavier Espot atendiendo a los periodistas este miércoles - GOBIERNO DE ANDORRA

El texto tiene naturaleza mixta y deberán ratificarlo los 27 parlamentos de los Estados miembros

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 15 (EUROPA PRESS)

El Coreper, formado por los representantes permanentes de los Estados miembros de la Unión Europea, ha conseguido este miércoles la unanimidad necesaria para aprobar el acuerdo de asociación con Andorra y San Marino.

Según ha informado el Gobierno en un comunicado, el organismo también ha decidido que el texto tiene naturaleza mixta y se ha dado luz verde para que el Consejo de la UE pueda aprobar próximamente la decisión de firma.

La unanimidad ha llegado después de más de dos años de revisión del texto del acuerdo por parte del Consejo de la UE, que recibió el documento en abril de 2024.

El jefe de Gobierno, Xavier Espot, en declaraciones ante los medios de comunicación ha afirmado que este día supone "un hito importante y un paso importante" de una larga negociación del acuerdo.

SE ABRE LA FASE DE RATIFICACIÓN

La decisión del Coreper contribuye a desencallar el proceso y representa un avance importante hacia la firma del acuerdo, ya que permite dar el texto por cerrado y abrir la fase de ratificación.

Que el acuerdo sea mixto significa que incluye ámbitos en que los Estados miembros mantienen competencias propias que no han transferido completamente a la UE, aunque sean ámbitos muy minoritarios, señala el Gobierno.

Dicha calificación no altera el contenido del texto, pero sí el procedimiento de firma y ratificación, que implicará a los 27 Estados miembros, además de la UE, Andorra y San Marino, cosa que podría producirse el próximo mes de septiembre.

PRÓXIMOS PASOS

Una vez hecha la firma, el texto quedará totalmente cerrado y se iniciará la fase de ratificación que, al tratarse de un acuerdo mixto, requerirá de la aprobación del Parlamento Europeo y, en paralelo, de los parlamentos de los 27 Estados miembros.

Como el texto está estabilizado, los diferentes parlamentos pueden votar a favor o en contra, pero no tienen posibilidad de introducir enmiendas, garantiza el ejecutivo.

PROCEDIMIENTO EN ANDORRA

En cuanto al procedimiento en Andorra, Espot ha recordado que una vez el acuerdo se haya aprobado por el Parlamento Europeo (después de su firma), el ejecutivo convocará el referéndum consultivo.

Solo en caso de que dicho referéndum sea favorable, el acuerdo será sometido al Consell General (Parlamento) para su ratificación, que requerirá una mayoría cualificada de dos terceras partes.

Sin la ratificación el acuerdo no podría aplicarse en el Principado.

LA UE TIENE EL TEXTO DESDE ABRIL DEL 2024

El Consejo de la UE dispone del texto desde abril de 2024, hasta entonces el acuerdo se negoció entre 2015 y diciembre de 2023.

Una vez cerrados los acuerdos, durante los primeros meses de 2024 las partes negociadoras de Andorra, San Marino y la Comisión Europea llevaron a cabo una revisión jurídica antes de trasladarlo al Consejo de la UE en abril de ese año.