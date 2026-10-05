Correos lanza 44.000 ejemplares de una emisión filatélica dedicada al Refugi de Juclar (Andorra)

Sello de Correos dedicado al Refugi de Juclar de Andorra - CORREOS

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 5 (EUROPA PRESS)

Correos ha puesto en circulación con una tirada de 44.000 ejemplares una nueva emisión filatélica de la serie 'Paisatges' dedicada al Refugi de Juclar, "uno de los enclaves de alta montaña más representativos de Andorra y símbolo de la larga tradición excursionista del Principado".

Con esta emisión, la compañía "pone en valor el papel de los refugios de montaña como espacios de acogida, descanso y solidaridad entre excursionistas", ha informado este lunes Correos en un comunicado.

La nueva emisión puede adquirirse en la oficina de Correos de Andorra la Vella (Andorra), a través de Correos Market o contactando con la atención al cliente de la compañía.