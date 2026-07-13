Creand Crèdit Andorrà comercializará por primera vez un fondo con estrategia 'growth'

Ramiro Iglesias, CEO y cofundador de Crescenta, y Guillem Escabrós, responsable de Private Equity y Private Debt en Creand Crèdit Andorrà. - CREAND CRÈDIT ANDORRÀ

La entidad ha firmado un acuerdo con la gestora digital española Crescenta

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 13 (EUROPA PRESS)

Creand Crèdit Andorrà ha firmado un acuerdo con la gestora digital española Crescenta que le permitirá, por primera vez, comercializar un fondo de inversión con estrategia 'growth'.

Según ha informado la entidad a través de un comunicado, gracias al acuerdo, Creand amplía su gama de productos de inversión y comercializará un fondo dirigido a clientes del segmento de banca patrimonial.

Por su parte, Crescenta firma su primer acuerdo de distribución con un banco de la mano del grupo financiero andorrano, y consolida de esta forma su estrategia de distribución, después de haber colaborado con empresas de asesoramiento financiero y agencias de valores.

El responsable de Private Equity y Private Debt en Creand, Guillem Escabrós, ha explicado que con el acuerdo se da acceso a un tipo de activos de inversión que están "ganando peso y demanda" por parte de los inversores.

Igualmente, ha señalado que la entidad tiene como objetivo crecer en oferta de producto diferencial y de valor, y bajo su punto de vista Crescenta ha demostrado tener un proceso de construcción de carteras que "se alinea con nuestros estándares de calidad".

Por su parte, el CEO y cofundador de Crescenta, Ramiro Iglesias, ha subrayado que el nuevo acuerdo no solo reconoce la calidad del producto que diseña su firma, sino que también les abre la puerta a una nueva base de inversores que buscan diversificar sus carteras, tanto en España como en Andorra, "traspasando fronteras por primera vez".

A la vez, destaca que el acuerdo abre un nuevo canal de distribución para Crescenta y complementa la base de clientes actual, y asegura que Creand se presenta como un partner estratégico con el que prevén "continuar explorando nuevas sinergias".

NUEVO FONDO

Con el acuerdo Creand pone a disposición de sus cliente de banca patrimonial el fondo insignia de la gestora: el Crescenta Private Equity Growth Top Performers III.

Según la nota de prensa, el banco, que ya dispone de otros fondos Private Equity dentro de su gama de producto, da un paso más para mejorar la experiencia de inversión gracias a la tecnología y la digitalización de Crescenta, que dispone de una selección de producto "muy rigurosa".

Los fondos 'growth' son productos que invierten en compañías consolidadas, rentables o muy cercanas a serlo y siempre con un alto potencial de crecimiento.

Mediante la inversión de capital, dicha tipología de fondos busca acelerar el crecimiento de las empresas tanto de forma orgánica como inorgánica, con el objetivo de generar valor a largo plazo.

Finalmente, se recuerda que esta tipología de inversiones supone un riesgo de pérdida de capital, con un horizonte temporal largo y de baja liquidez.