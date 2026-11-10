Creand incrementa un 21% el volumen de negocio en banca patrimonial en Andorra

Archivo - El director del área de negocio bancario en Andorra, Martí Alfonso. - CREAND - Archivo

La entidad supera los 7.300 millones en volumen de negocio global a 30 de septiembre

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 10 (EUROPA PRESS)

Creand Crèdit Andorrà ha incrementado un 21% el volumen de negocio de su servicio especializado de banca patrimonial en Andorra desde que se impulsó esta área diferenciada a principios de 2025.

Según informa la entidad en un comunicado este martes, el crecimiento se ha hecho efectivo por el modelo reforzado de atención al cliente de dicho segmento.

El director del área de negocio bancario en Andorra, Martí Alfonso, ha explicado que el nuevo enfoque "está dando muy buenos resultados" porque se responde a la gestión global y a la vez específica de las necesidades de cada cliente.

La mejora incorpora un enfoque integral en la atención, y combina la experiencia del gestor personal con la de un asesoramiento que atiende la planificación patrimonial, las inversiones y otros servicios que ofrecen una propuesta global al cliente.

Así, este servicio global, dirigido a grandes patrimonios, ha crecido de forma orgánica con una combinación de especialización en el producto y atención a las necesidades reales del cliente.

De hecho, a 30 de septiembre, Creand ha conseguido la cifra de 7.316 millones de euros de volumen de negocio global del servicio de banca patrimonial y de banca privada en Andorra.

Alfonso ha destacado que el resultado de la mejora en el servicio ha aportado "en positivo en la posición de liderazgo" en volumen de negocio e ingresos que Creand tiene en la plaza andorrana.