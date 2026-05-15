Endesa cede a la Fundació Muhma un molino pulverizador de la central térmica de Andorra (Teruel)

BARCELONA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha cedido a la Fundació del Museu Històrico-Social de La Maquinista Terrestre i Marítima i Macosa (Muhma) un molino pulverizador de la central térmica de Andorra (Teruel), informa en un comunicado este viernes.

El molino ha sido restaurado y se exhibe en el nuevo espacio Fabra y Coats como parte "de la memoria histórica del desarrollo industrial de la segunda mitad del siglo pasado".

Las piezas cedidas formaban parte del molino triturador de carbón Foster-Wheeler MB-23 fabricado por la empresa La Maquinista Terrestre i Marítima en sus talleres de Sant Andreu (Barcelona).