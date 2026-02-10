El escritor de Sabadell (Barcelona) Toni Mata gana el Premi Carlemany para el fomento de la lectura

El ganador del Carlemany para el fomento de la lectura, Toni Mata. - GOVERN D'ANDORRA

Consigue el galardón con la obra 'El centre del món'

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 10 (EUROPA PRESS).

El escritor, guionista y cómico catalán Toni Mata Damunt (Sabadell, 1982) ha sido el ganador del 15 Premi Carlemany para el fomento de la lectura convocado por el Gobierno de Andorra y Grup 62 a través de Columna Edicions.

Su obra 'El centre del món' ha sido escogida como la mejor entre los 31 originales que se presentaron a un premio dotado con 8.500 euros, aportados por el Gobierno y el Grup 62, informa este martes el ejecutivo en un comunicado.

El jurado encargado de escoger la obra ganadora está formado por nueve estudiantes de entre 14 y 16 años, todos ellos alumnos de los tres sistemas educativos de Andorra, que han elegido las obras bajo la supervisión de los profesores de literatura.

Previamente, un consejo lector formado por las escritoras catalanas Maria Carme Roca y Laia Aguilar; las profesoras de los tres sistemas educativos de Andorra Nina Carbonell, Sílvia Sinfreu y Alèxia Carreras, y la editora y representante de Columna Edicions, Glòria Gasch, ha sido el encargado de seleccionar las tres obras finalistas que se han entregado al jurado.

La obra ganadora cuenta la historia de Paula, una joven que con 17 años ya se ha dado cuenta que el centro del mundo es el dinero, que lo condiciona todo, incluyendo su humilde familia, que queda atrapada en una situación que no sabe si podrá resolver.

La novela haba sobre la ambición, la libertad financiera y la complejas relaciones familiares marcadas por la diferencias económicas.

La edición del libro será este 2026, con el sello de Columna Edicions y se publicará el 13 de mayo de 2026, momento en que también está prevista la entrega del premio, que se llevará a cabo en Andorra.

EL AUTOR

Toni Mata Damunt es autor de la novela juvenil 'Nascuts per ser breus', galardonada con el Premi Joaquim Ruyra, el Premi Menjallibres y el Premi Protagonista Jove, y de su secuela 'L'alè dels llaurats'.

También ha publicado los libros humorísticos 'Momentos poco estelares de la humanidad' y 'Alieanció mental transitòria', Premi Caterina Albert para jóvenes autores, y colabora habitualmente en medios de comunicación como guionista, director y colaborador.