Espot e Illa se reunirán para reforzar la cooperación transfronteriza entre Andorra y Catalunya

Espot e Illa durante la visita del presidente catalán a Andorra en junio de 2025 - SFGA / CESTEVE

El jefe de Gobierno también se reunirá con Carlos Prieto para tratar cuestiones de movilidad

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 23 (EUROPA PRESS)

El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, se desplazará este viernes, 26 de junio, a Barcelona para reunirse con el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, para reforzar la cooperación transfronteriza.

Según ha informado el Gobierno de Andorra en un comunicado, los dos mandatarios abordarán varias cuestiones de interés compartido y harán balance de la actividad de los distintos grupos de trabajo entre el Ejecutivo andorrano y la Generalitat.

La reunión se celebrará en el Palau de la Generalitat y se inscribe en la voluntad compartida de consolidar la buena relación de cooperación entre Andorra y Catalunya, que se ha intensificado a lo largo de los últimos años con los encuentros periódicos tanto en Barcelona como en el Principado.

Espot e Illa se reunieron en Barcelona en diciembre de 2024 y, posteriormente, el presidente catalán se desplazó a Andorra en 2025, en el marco de los encuentros anuales entre ambas instituciones.

GOBIERNO DE ESPAÑA

El viernes por la tarde, Espot también se reunirá con el delegado del Gobierno de España en Catalunya, Carlos Prieto, para abordar varias cuestiones vinculadas a la movilidad y a la cooperación bilateral.

Entre los temas a tratar figuran las autorizaciones asociadas al helipuerto nacional --inaugurado esta semana, pero que aún no puede ofrecer vuelos regulares fuera del país porque no hay solución para el control de pasajeros--, la gestión fronteriza o la aplicación del convenio trilateral para los estudiantes andorranos en España.

El desplazamiento se enmarca en la estrategia del Gobierno de Andorra para consolidar las relaciones institucionales con los territorios vecinos y avanzar en proyectos compartidos que faciliten la movilidad, la cooperación económica y el desarrollo del conjunto del espacio pirenaico.