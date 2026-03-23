Expertos coinciden en que Catalunya debe invertir en valor añadido para generar y atraer talento

José Casteleiro (BBVA), Alex Sanabras (Marlex), Francisco Gibert (KPMG), Margarita Salvans (Mango) y Gonzaló Carbó (Endesa), en una mesa redonda en el 'Gran Encuentro Expansión Catalunya', organizado por Expansión en el Recinte de Sant Pau de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Representantes de los sectores financiero, energético, de consultoría y de la moda han coincidido este lunes en que Catalunya debe priorizar las inversiones en las industrias de valor añadido para seguir atrayendo talento y generar talento propio.

Lo han valorado en una mesa redonda el director de banca de empresas e instituciones de BBVA España, José Casteleiro; el ceo de Marlex, Alex Sanabras; el socio responsable de KPMG para Catalunya, Baleares y Andorra, Francisco Gibert; la directora financiera de Mango, Margarita Salvans, y el director general nuclear de Endesa, Gonzalo Carbó, en el 'Gran Encuentro Expansión Catalunya', organizado este lunes por Expansión en el Recinte de Sant Pau de Barcelona.

Han defendido que la industria catalana es referencia por su eficiencia y en ámbitos como la exportación, entre otros, y que debe seguir invirtiendo para modernizar la industria y su tecnología, además de impulsar el crecimiento de las 'start-ups', para así explotar su capacidad de atraer a profesionales y trabajar para la generación de talento desde Catalunya.

CASTELEIRO (BBVA)

El director de banca de empresas e instituciones de BBVA España ve necesario convertir las 'start-ups' en el verdadero tejido empresarial de Catalunya --recordando que el 30% de las españolas está en esta comunidad-- y que invertir en ámbitos como la ingeniería, la consultoría, la química y otros sectores de valor añadido la convierten en una "gran referencia".

Casteleiro también ha dicho que la dificultad para acceder a una vivienda es "un obstáculo" para atraer talento, ha defendido el papel inversor de los bancos en este ámbito, y también su capacidad de canalizar crédito y acompañar a las empresas en su apuesta por la internacionalización y la sostenibilidad.

SANABRAS (MARLEX)

Por su parte, el ceo de Marlex ha alertado del "déficit a veces preocupante" de talento propio en algunos sectores industriales, y lo ha ejemplificado con el descenso del número de ingenieros titulados en las universidades catalanas respecto a hace una década, y lo ha comparado con otros países.

Sanabras ha apostado porque las compañías catalanas escalen y ganen en dimensión, y ha dicho que una ventaja competitiva es su cultura empresarial, los centros de formación e investigación, y la calidad de vida: "Es un sitio donde el talento quiere estar, y tenemos entre todos que crear un marco donde las empresas y el talento puedan desarrollarse".

GIBERT (KPMG)

En su intervención, el responsable de KPMG para Catalunya ha señalado que las inercias actuales no son suficientes para seguir siendo un actor relevante, y que se debe dejar de pensar en el futuro en términos de volumen para pensar en valor añadido: "No se puede hacer de todo. La escala es relevante y para transformar e invertir como se requiere se debe priorizar".

Para ello, Gibert ha situado como esencial que las regulaciones permitan hacer las cosas a mayor velocidad: "El que se lleva el gato al agua es el que llega primero", y ha instado a los políticos a apostar por la colaboración público-privada y a pasar de los planes a la acción.

SALVANS (MANGO)

La directora financiera de Mango ha convenido que Catalunya y Barcelona están preparadas para atraer talento por su calidad de vida, sistema universitario y posibilidades para desarrollar una carrera profesional, aunque ha alertado de la falta de perfiles técnicos, de datos, de IA, lo que ha dicho que, en muchos casos, se relaciona con la Formación Profesional (FP).

Sobre el contexto geopolítico y macroeconómico incierto, Salvans ha destacado la capacidad del empresario y el ecosistema catalán de flexibilidad, adaptación y capacidad para sortear problemas, lo que ve "muy necesario" ante otras culturas a las que les cuesta más adaptarse y redefinir estrategia, según ella.

CARBÓ (ENDESA)

El director general nuclear de Endesa ha afirmado que Catalunya tiene "una oportunidad histórica" para liderar la transición energética y el proceso de electrificación, y ha destacado el papel de las nucleares en este ámbito, por lo que ha llamado a conservar las 3 centrales catalanas y dar pasos para alargar su vida útil, lo que considera prioritario.

En este sentido, Carbó ha recetado ante la situación actual contar con una energía firme y segura que cumpla con los requisitos del trilema energético --energía sostenible, segura y competitiva-- si se quiere fomentar la industrialización, retener la industria actual y atraer talento y proyectos a España y al resto de Europa.