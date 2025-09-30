Expertos europeos abordarán "la nueva longevidad" durante un seminario en octubre en Calonge (Girona)

GIRONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Expertos europeos se reunirán en el Castillo de Calonge (Girona) del 23 al 25 de octubre en el I Seminario Científico Internacional 'La nueva longevidad: reto y oportunidad', organizado por el Campus de la Experiencia de UIC Barcelona junto a European Federation of Older Students (EFOS), con colaboración del Ayuntamiento y Agencia Erasmus+.

Pretenden difundir y promover nuevas estrategias ante las necesidades de los mayores para tener "una vida con sentido, saludable y activa, física e intelectualmente; y también para seguir siendo útiles a su entorno", informa UIC Barcelona en un comunicado.

Se reunirán expertos en envejecimiento saludable y activo de la población; entre ellos, el vicepresidente de la CE responsable de la promoción del estilo de vida europeo (2019-24), Margaritis Schinás, y el director científico del Programa de Mayores de la Fundación La Caixa, Javier Yanguas.

Se propondrán nuevos enfoques sobre la longevidad de la población y se estudiarán las oportunidades que genera para la salud, la educación, las políticas públicas, la empresa y la cohesión social.

JORDI MIRALBELL

El director del Campus de la Experiencia, Jordi Miralbell, ha destacado que será una oportunidad de compartir propuestas con colegas de muy distinta procedencia, mayoritariamente europea, "en torno a un importante fenómeno común: la actual generación de personas mayores, que están reclamando un lugar en la sociedad".

Desde el curso 2018-19, el Campus da formación académica y pretende mejorar la vida de los mayores de 50 años: ofrece 3 años de formación en disciplinas muy diversas, con nivel universitario de exigencia, y hoy supera los 500 matriculados, con secciones en Barcelona, Penedès, Calonge i Sant Antoni, Bolvir de Cerdanya y Andorra.