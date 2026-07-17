Fischer inaugura en Mont-roig del Camp (Tarragona) su primer almacén robotizado fuera de Alemania

Inauguración en Mont-roig del Camp (Tarragona) del primer almacén robotizado del grupo Fischer fuera de Alemania - FISCHER

TARRAGONA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La multinacional alemana Fischer ha inaugurado en Mont-roig del Camp (Tarragona) el primer almacén del grupo fuera de Alemania, equipado con un sistema de almacenamiento completamente automatizado que permitirá mejorar el servicio a España, Portugal y Andorra, informa en un comunicado este viernes.

El acto ha contado con la presencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa; del ceo del grupo, Alexander Bässler ; del director ejecutivo de Acció, Joan Romero; de la subdelegada territorial del Govern en Tarragona, Lucía López; del director general de Fischer Ibérica, José Luis Massana, y del alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho.

La compañía ha invertido más de 4 millones de euros en la infraestructura y ha contado con el apoyo de la Generalitat de Catalunya mediante una subvención de 2,25 millones de euros procedente de los Fondos de Transición Nuclear, gestionados a través de Acció, la agencia por el crecimiento de la empresa de la Conselleria de Empresa y Trabajo.

Esta colaboración público-privada "ha permitido impulsar uno de los proyectos logísticos e industriales más relevantes de la compañía en el Camp de Tarragona", vinculado a la automatización, la digitalización y la mejora de la competitividad empresarial.

Así, la compañía consolida Mont-roig del Camp "como plataforma logística para la Península Ibérica y uno de los enclaves estratégicos" del grupo en Europa.

Massana ha destacado que la inversión responde al crecimiento sostenido de la compañía durante la última década y a su apuesta de futuro: "Este almacén robotizado marca una nueva etapa para Fischer Ibérica. Refuerza nuestra capacidad logística, nuestra eficiencia y nuestra preparación para seguir creciendo".

Por su lado, Illa ha hecho un llamamiento a "no tener nunca miedo a la tecnología" porque su aplicación en el ámbito económico y empresarial lo que hace es ayudar a hacer mejor las tareas, a ser más ágiles y eficientes, y no a sustituir a la gente.

5.000 METROS CUADRADOS

La infraestructura dispone de una nave de 5.000 metros cuadrados e incorpora una zona automatizada de aproximadamente 500 metros cuadrados, equipada con un sistema de almacenamiento robotizado formado por 14.040 cubetas, 10 robots autónomos, dos puertos de picking y un puerto de entrada de materiales.

La instalación integra, además, software con inteligencia artificial orientado a mejorar la productividad y optimizar los procesos de preparación de pedidos, lo que permitirá agilizar la preparación y expedición de pedidos y gestionar hasta 4.000 referencias.