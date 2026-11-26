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ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 26 (EUROPA PRESS)

Fitch Ratings ha confirmado la calificación BBB de Andbank con perspectiva estable y destaca como factores clave "la presencia internacional de la entidad, su escala de negocio, superior a la de sus homólogos andorranos, y una franquicia doméstica relevante que se ha reforzado en los últimos años", informa la entidad andorrana en un comunicado este jueves.

Fitch considera que estas fortalezas sustentan "una rentabilidad y una capitalización adecuadas, junto con un balance estructuralmente muy líquido" y subraya que Andbank es el mayor banco de Andorra gracias a su actividad internacional de banca privada, especialmente en España donde cuenta con una franquicia especializada y bien establecida.

La agencia indica que la diversificación internacional contribuye a la generación de resultados del Grupo y destaca el perfil de riesgo prudente de Andbank.

Por su orientación a la banca privada, su riesgo de crédito se concentra en préstamos lombardos e hipotecarios concedidos a clientes 'affluen' y, en materia de solvencia, la agencia destaca que el ratio de capital CET1 aumentó hasta el 16,4% al cierre de 2025, frente al 15,2% de un año antes, y prevé que los ratios de capital mantengan una tendencia al alza.

Andbank cerró el 2025 con un beneficio de 50,6 millones de euros, un 10% más que el año anterior, y un volumen de negocio de 66.150 millones de euros, lo que representa un incremento del 26,3%