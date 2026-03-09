El FMI destaca la solidez de la economía andorrana y recomienda reformas estructurales

Lladós y Danforth durante la rueda de prensa de este lunes. - GOBIERNO DE ANDORRA

El organismo internacional prevé un crecimiento del PIB del 2,3% en 2026

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 9 (EUROPA PRESS)

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha destacado la solidez y la resiliencia de la economía andorrana en el informe anual sobre el Principado.

Según ha informado el Gobierno en un comunicado, el organismo internacional señala muestras de crecimiento robusto de la economía del Principado, principalmente por los sectores tradicionales, pero también recomienda seguir avanzando en reformas estructurales.

El jefe de la misión del FMI, Jeff Danforth, ha sido el encargado de presentar este lunes las conclusiones de la misión correspondiente a la consulta del artículo IV de 2026, en una rueda de prensa acompañado por el ministro de Finanzas, Ramon Lladós.

EL INFORME

El informe señala que en 2025 la economía andorrana volvió a superar las expectativas con un crecimiento aproximado del 2,9%, mientras que la inflación media mensual se moderó hasta el 2,4%, después del 3,2% registrado en 2024, y se apunta que el mercado laboral continua en niveles cercanos a la plena ocupación.

El buen comportamiento de los ingresos fiscales también ha contribuido a mejorar la posición presupuestaria del país, con un superávit del Gobierno que se situó cerca del 2,5% del PIB en 2025, lo que ha permitido reducir la deuda pública por debajo del 30% del PIB.

Según el FMI, dicho margen fiscal ofrece a Andorra una base sólida para continuar impulsando inversiones estratégicas y reformas estructurales que refuercen el potencial de crecimiento a medio y largo plazo.

A pesar de esta evolución positiva, el organismo internacional prevé que el ritmo de crecimiento se moderará progresivamente en los próximos años, con un crecimiento de cerca del 2,3% en 2026 que convergirá gradualmente hacia su nivel potencial, aproximadamente del 1,5% a finales de la década.

El FMI señala que aunque los riesgos a corto plazo se consideran equilibrados, la economía andorrana continuará expuesta a factores externos por su elevada apertura.

RETOS ESTRUCTURALES

El informe también señala varios retos estructurales que pueden ralentizar el crecimiento a medio plazo si no se adoptan medidas, entre los que destacan la baja productividad, la dificultad de acceso a vivienda asequible y el envejecimiento de la población.

Se trata de factores que pueden incrementar el gasto público en pensiones y sanidad y ejercer presión sobre las finanzas públicas, por lo que el FMI considera prioritario avanzar en una reforma integral del sistema de pensiones y adoptar medidas que garanticen la sostenibilidad del sistema sanitario.

En cuanto al sector financiero, el ente subraya que el sistema bancario continúa mostrando resultados sólidos, en gran parte gracias al marco regulador y de supervisión impulsado por la Autoridad Financiera Andorrana.

Aun así, recuerda que la dimensión del sector bancario respecto a la medida de la economía, requiere mantener una supervisión estrecha y garantizar que las entidades dispongan de cojines de capital adecuados para gestionar los riesgos sistémicos.

En este contexto, el FMI considera que el acuerdo de asociación con la UE puede representar una oportunidad significativa para el futuro económico del país, ya que la integración en el mercado único europeo favorecerá la diversificación de la economía andorrana, atraerá inversión de calidad y reforzará la resiliencia ante posibles choques externos.

REFUERZO DE LA COMPETITIVIDAD

Finalmente, el FMI destaca la importancia de continuar impulsando reformas estructurales orientadas a reforzar la competitividad y diversificar las fuentes de crecimiento del país.

Entre las prioridades identificadas cita mejorar la oferta de vivienda asequible, el impulso de la digitalización y de las competencias tecnológicas, el aumento de la productividad y el refuerzo de la integración con las economías vecinas.