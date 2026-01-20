Un fondo de inversión libre gestionado por Andbank es el más rentable del 2025 en España

Telescope Biotech Fund registra un retorno neto del 52,5% desde su lanzamiento

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 20 (EUROPA PRESS)

El fondo Telescope Biotech Fund, gestionado por Andbank Wealth Management y asesorado por Ysios Capital, ha cerrado 2025 como el fondo de inversión libre más rentable del año en España, ha informado el banco andorrano en un comunicado este martes.

Según datos de Inverco, Telescope Biotech Fund ha registrado una rentabilidad neta del +52,5% en su Clase Oro, desde su lanzamiento en febrero de 2025, inviertiendo principalmente en compañías que cotizan en el Nasdq y el NYSE, seleccionando "empresas con bases científicas sólidas y equipos directivos de primer nivel".

Dicho enfoque ha permitido al vehículo de inversión desmarcarse de sus índice de referencia: la rentabilidad neta del fondo en 2025 denominada en dólares fue del 73,1%, mientras que el índice sectorial de referencia XBI (SPDR S&P Biotech ETF) avanzó un 35,4%, el Nasdq un +20,4% y el S&P 500 un +16,4%.

Desde la entidad se remarca que los datos demuestran que la especialización, la gestión activa y el rigor en la selección de compañías son claves en un mercado donde la dispersión de retornos es muy elevada.

El éxito del fondo en 2025 responde a la materialización de la tesis de inversión planteada desde su lanzamiento: el sector biotecnológico está cruzando el inicio de un ciclo expansivo, caracterizado por avances médicos disruptivos y una valoración atractiva de las compañías después del ajuste de años anteriores.

"PUNTO DE INFLEXIÓN" DEL SECTOR BIOTECNOLÓGICO

Según Jordi Xiol, Partner en Ysios Capital y asesor principal de Telescope Biotech Fund, el 2025 marca un "punto de inflexión estructural" en el sector biotecnológico, ya que la gran industria farmacéutica afronta la pérdida masiva de patentes en los próximos cinco años y dispone de más de 600.000 millones de dólares en caja para fusiones y adquisiciones para renovar su cartera de productos.

Ha argumentado que el momento transformador que vive la innovación médica sumado a una coyuntura financiera favorable crea "un entorno único" para la inversión en el sector.

ALIANZA CON YSIOS CAPITAL

Telescope Biotech Fund nació de la alianza entre Andbank e Ysios Capital, "el mejor" inversor en biotecnología de España con 400 millones de euros bajo gestión y una trayectoria desde 2008.

El fondo mantiene una cartera concentrada de 25 a 30 compañías, diversificada entre grandes farmacéuticas, compañías validadas comercialmente y empresas en fase clínica con un alto potencial de revaloración.