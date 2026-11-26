Vista de la fachada de la Universidad de Andorra. - UNIVERSIDAD DE ANDORRA

El convenio prevé dos ayudas para facilitar la participación de jóvenes en proyectos solidarios

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 26 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra y la Universidad de Andorra (UdA) han renovado su convenio de colaboración que permite ofrecer ayudas económicas a los jóvenes que quieren participar en proyectos de cooperación o formarse en voluntariado internacional.

En concreto, el convenio prevé dos ayudas dirigidas a estudiantes y titulados de la UdA menores de 30 años, que cubren los gastos de desplazamiento y de gestión vinculados a la participación en proyectos de cooperación internacional y voluntariado en el extranjero desarrollados por organizaciones no gubernamentales, preferentemente andorranas, informa el Gobierno en un comunicado.

El acuerdo da continuidad al programa de formación en voluntariado internacional de la UdA, que ofrece conocimientos y herramientas para participar en proyectos solidarios.

La formación incluye contenidos sobre el funcionamiento de las ONG, los derechos y deberes de las personas voluntarias, la gestión de proyectos de cooperación y la preparación para desarrollar tareas de voluntariado en otros países.

El curso se impartirá del 6 de mayo al 24 de junio de 2027, tiene una duración de 32 horas lectivas y está abierto a estudiantes, profesionales y cualquier persona interesada en el voluntariado internacional.

Como novedad, el convenio establece que, en caso de que el programa formativo no se pueda impartir por falta de inscripciones, los recursos previstos se puedan destinar a una convocatoria adicional de ayudas para participar en proyectos de voluntariado internacional.

La renovación del convenio se enmarca en el compromiso del Gobierno de promover la cooperación internacional, facilitar oportunidades de participación a los jóvenes y fomentar los valores de solidaridad y responsabilidad social, mediante la colaboración con las instituciones educativas del país.