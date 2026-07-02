El Govern licita el proyecto del vertipuerto en el Aeropuerto de Andorra-La Seu d'Urgell (Lleida)

Imagen de una reunión de trabajo sobre el Aeropuerto de Andorra-La Seu d'Urgell (Lleida). - AEROPORTS DE CATALUNYA

LLEIDA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa pública Aeroports de Catalunya ha licitado esta semana la redacción del proyecto y ejecución de las obras del vertipuerto en el Aeropuerto de Andorra-La Seu d'Urgell (Lleida), informa la Conselleria de Territorio de la Generalitat en un comunicado este jueves.

Con una inversión prevista de un máximo de 555.000 euros, la infraestructura permitirá operar aeronaves de despegue y aterrizaje vertical eléctrico (eVTOL) y drones de carga, y se concibe como una "instalación complementaria" a la actividad aeroportuaria existente.

Las actuaciones prevén desde la construcción de 2 plataformas de despegue y 2 edificios modulares de apoyo operativo con oficinas y espacios de trabajo, además de un proyecto de urbanización exterior para la integración y el funcionamiento de las instalaciones.

El vertipuerto se enmarca en el proyecto Niu.Link, financiado parcialmente por la Unión Europea, que busca desarrollar un corredor transfronterizo de drones entre Catalunya y Francia, con el Aeropuerto de Andorra-La Seu d'Urgell como nodo estratégico.

El proyecto se ha presentado en el marco de una reunión de trabajo para hacer un balance de la actividad en el aeropuerto hasta mayo, que acumula 2.798 operaciones (+25,1%) y 8.228 pasajeros (+5,9%).