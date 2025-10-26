Grandvalira Resorts hace un balance positivo de su participación en la 46a Fira d'Andorra la Vella

BARCELONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Grandvalira Resorts ha cerrado su participación en la 46a Fira d'Andorra la Vella con un "balance muy positivo" y unas ventas de Forfaits de Temporada superiores a las de las dos últimas temporadas, informa en un comunicado este domingo.

El stand, con la representación de Ordino Arcalís, Pal Arinsal y Grandvalira, ha registrado una gran afluencia de público durante todo el fin de semana, "lo que confirma el buen momento y la fuerte expectativa ante el inicio de la nueva temporada de invierno".

Además de los pases, los visitantes han podido informarse y garantizar su plaza en las diferentes escuelas de temporada como el Màgic Ski (la escuela de Grandvalira Pas de la Casa - Grau Roig y de Ordino Arcalís), el Avet Center (Grandvalira Soldeu - El Tarter) y el Snowplus (Pal Arinsal).

El aumento de ventas respecto a las temporadas 23-24 y 24-25 consolida la Fira d'Andorra la Vella como un "punto de encuentro esencial para los aficionados al esquí, que mantienen la tradición de adquirir su pase de temporada durante este evento".

Los precios promocionales del Andorra Pass y el Nord Pass continuarán vigentes hasta el 7 de diciembre, tanto en los canales digitales como en el stand de la Illa Carlemany.