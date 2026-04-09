Grup Andbank cerró 2025 con un beneficio de 50,6 millones (+10%) y 66.150 de volumen de negocio

El ceo de Andbank, Carlos Aso, y el presidente de Andbank, Manel Cerqueda - ANDBANK

Los activos bajo gestión crecieron un 26,8% y la inversión crediticia aumentó un 20,4%

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 9 (EUROPA PRESS)

El Grup Andbank cerró 2025 con un beneficio de 50,6 millones de euros, un 10% más que el año anterior, y un volumen de negocio de 66.150 millones, con un crecimiento del 26,3%, informa este jueves en un comunicado.

Los activos bajo gestión crecieron un 26,8% hasta 61.969 millones y la inversión crediticia aumentó un 20,4%, hasta los 4.181 millones.

Además, la captación de nuevo negocio ha sumado un volumen de activos de 10.187 millones de euros (+30,6%) y la revalorización de las carteras de los clientes, 2.894 millones.

El presidente de Andbank, Manel Cerqueda, ha destacado que el beneficio del grupo "crece doble dígito por cuarto año consecutivo" y el ceo de Andbank, Carlos Aso, ha señalado que los recursos de clientes crecen a ritmos récord.

Andbank incrementó un 11% sus recursos propios hasta los 810 millones y la ratio de solvencia TIER1 fue del 18,2% consolidado con un CET1 del Grupo del 16,4%.

La ratio de liquidez LCR se situó en 335%, por encima de la media europea (163%), y la ratio Loan to Diposit (LTD) fue del 46%.

POR PAÍSES

Andorra ha aportado 10 millones al beneficio del grupo, mientras que las filiales internacionales han aportado 40 millones: España ha aportado 24 millones, Mónaco 8,5 millones, Luxemburgo 7 millones y el resto de países 1 millón.

De esta manera, España se posiciona "como el principal motor de crecimiento", con un incremento de 33,9% y llegando a los 40.261 millones de euros.

Asimismo, en Andorra el banco ha incrementado el volumen de negocio un 15,7%, hasta los 7.621 millones de euros, y la inversión crediticia un 23%, llegando a los 1.272 millones.

Entre las operaciones destacadas, la filial MyInvestor, participada en un 53% por el Grup Andbank, cerró a finales de 2025 una ronda de capital de 30 millones de euros con una valoración del banco superior a los 300 millones, y también se cerró la venta de la licencia bancaria de Andbank en Brasil a Creditas.