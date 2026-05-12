Illa inicia este martes un viaje a California en el 40 aniversario del hermanamiento con Catalunya

BARCELONA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, junto a los consellers de UE y Acción Exterior, Jaume Duch, y de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, inicia este martes un viaje institucional a California (Estados Unidos), que coincide con el 40 aniversario del hermanamiento entre el Parlament de Catalunya y el Senado de California en 1986.

Desde este martes y hasta el sábado, Illa mantendrá reuniones y encuentros centrados en el ámbito tecnológico, de investigación e innovación, en las relaciones institucionales y en el ámbito cultural y audiovisual, con el objetivo de "renovar y ampliar" las alianzas entre ambas regiones adaptándolas a las necesidades actuales, han explicado fuentes del Govern.

Será principalmente en San Francisco y en Los Ángeles, las dos principales ciudades californianas, pero también en otras ciudades de la región como Sacramento, Napa, Berkeley y Santa Mónica, además de las ciudades de Silicon Valley, donde tienen la sede muchas de las principales tecnológicas del mundo.

Desde el Govern destacan los "numerosos retos" que comparten ambas regiones en el ámbito político, social y económico, además del cambio climático, las sequías y los incendios forestales, ámbitos en los que Catalunya y California colaboran desde hace tiempo.

También apuntan a la relevancia política de visitar California en el contexto actual en los Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, teniendo en cuenta que se trata del principal estado demócrata, y con cuyo gobierno Illa comparte los principios progresistas y la apuesta por "la democracia, la paz y el multilateralismo".

COLABORACIÓN ENTRE GOBIERNOS

Más allá del hermanamiento entre el Parlament y el Senado de California, ambos gobiernos firmaron en 2015 un acuerdo de colaboración y participan en redes como la Mediterranean Climate Action Partnership (MCAP), y la Generalitat tiene presencia desde 1989 con una oficina de Acció en Silicon Valley.

En el ámbito empresarial, las empresas catalanas han invertido desde 2015 un total de 80,7 millones de dólares en la región, creando más de 370 puestos de trabajo, siendo Mediapro, Sateliot, Jekyll, Sirarq y Wallbox algunas de las principales.

Mayor es la presencia de California en Catalunya en el ámbito empresarial, puesto que en este mismo periodo sus empresas han empleado a más de 6.600 puestos de trabajo y han invertido 1.890 millones de dólares, y tienen presencia empresas como Synnex, Ingram Micro, HP, Apple y Google.

En el ámbito cultural y lingüístico, en Catalunya se ofrecen estudios de catalán en la Stanford University y en la University of California de Berkeley, Los Ángeles y Santa Bárbara, y están constituidos el Casal Català del Nord de Califòrnia, en Oakland, el Casal dels Catalans de Califòrnia en Irvine, y el Casal dels Països Catalans a Califòrnia, en San Diego.

SAN FRANCISCO, SILICON VALLEY Y SACRAMENTO

En San Francisco y Silicon Valley, Illa mantendrá reuniones con directivos catalanes de empresas tecnológicas para explorar vías de cooperación y con catalanes que han impulsado startups en la región, y se reunirá con estudiantes de la Universidad de Stanford, una de las más prestigiosas del mundo y "referencia internacional en investigación, innovación y transferencia de conocimiento".

Se reunirá con representantes de las tecnológicas NVIDIA, Super Micro Computer Inc., Plug and Play, SiFive, y visitará el Berkeley Artificial Intelligence Research Lab (BAIR), uno de los principales centros de investigación en Inteligencia Artificial (IA) del mundo, entre otros compromisos.

En Sacramento, donde tienen sede las principales instituciones políticas de California, se reunirá con la presidenta del Senado de California, Monique Limón, y con la vicegobernadora de California, Eleni Kounalakis.

LOS ÁNGELES

La actividad en Los Ángeles será más cultural y centrada en la industria audiovisual: se reunirá con representantes de la productora Lionsgate, de Disney, y de Higher Ground Productions, la productora fundada por el expresidente estadounidense Barack Obama y Michelle Obama.

También en Los Ángeles visitará la farmacéutica catalana Grífols, que tiene presencia en Estados Unidos desde 2003, y cuya sede central está en la ciudad californiana.

TERCER VIAJE INTERCONTINENTAL

El viaje a California es el tercer viaje intercontinental de Illa en poco menos de 2 años de legislatura, tras el realizado el año pasado a Japón y Corea del Sur en mayo, y el de China, en julio.

Se suma a otros viajes, más cortos, a Bruselas (Bélgica), donde ha viajado 3 veces, una de ellas para reunirse con el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont; a Milán (Italia), para asumir la presidencia de los Cuatro Motores para Europa, y a Roma (Italia), para reunirse con el papa León XIV.

También ha estado en Lisboa (Portugal), por la final de la Liga de Campeones Femenina que ganó el FC Barcelona; a Londres (Reino Unido), donde ha viajado en 2 ocasiones y mantuvo un breve encuentro con el rey Carlos III; y también ha estado en Lyon y en Perpignan (Francia), y en Andorra.