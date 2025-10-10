Se instala en Barcelona un nuevo sistema de aprovechamiento alimentario con máquinas de vending

El proyecto Rexcatering aterriza en la capital catalana gracias a Barcelona Activa

BARCELONA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Rexcatering, ideado por la Fundación Residuo Cero, ha aterrizado en Barcelona para implementar su nuevo sistema de aprovechamiento alimentario que pone a disposición de la población raciones sobrantes a través de una máquina de vending.

El sistema ha sido presentado este viernes en la que será su primera ubicación en la capital catalana, el Centre Obert Martí Codolar de Horta-Guinardó, y ha contado con la asistencia de la comisionada de Acción Social del Ayuntamiento de Barcelona, Sònia Fuertes, y representantes de la Plataforma Aprofitem els Aliments, Salesianos Social, Residuo Cero y del propio centro.

"Este es un ejemplo de cómo queremos trabajar las políticas sociales en Barcelona", ha sostenido Fuertes, que ha destacado la capacidad de Rexcatering para combinar innovación, recorrido de mejora y concienciación juvenil.

SISTEMA

Rexcatering permite a las escuelas y centros que ofrecen servicio de catering dar una utilidad a su excedente mediante una solución sin precedentes, promoviendo la reducción del desaprovechamiento y facilitando a la ciudadanía el acceso a alimentos de calidad.

Además de la propia maquina de vending, que pone a disposición de las familias vulnerables raciones cocinadas por un precio simbólico de 1 euro, Residuo Cero también suministra a las cocinas la maquinaria necesaria para empaquetar los alimentos y les provee de un sistema informático para optimizar el proceso.

BARCELONA ACTIVA

La iniciativa ha sido implementada en Barcelona gracias a la Plataforma Aprofitem els Aliments, que actúa como representante de Residuo Cero en Catalunya y Andorra, y a la financiación del Ayuntamiento de Barcelona a través de Barcelona Activa.

En concreto, ha formado parte de las ayudas 'Impulsem el que fas 2024', que en junio el consistorio anunció que abría su novena convocatoria, que pondrá a disposición de la economía local un total de 2,5 millones de euros.