Más de 1.000 personas celebran en Barcelona el 250 aniversario de la independencia de EE.UU.

La cónsul general de Estados Unidos en Barcelona, Lia Miller, se dirige a los presentes durante la recepción por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos celebrado en el edificio del consulado en Barcelona este miércoles - CONSULADO GENERAL DE ESTADOS UNIDOS EN BARCELONA

BARCELONA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.000 personas han acudido este miércoles en Barcelona a la recepción por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos organizado por el consulado general de Estados Unidos en la capital catalana, un evento presidido por el embajador del país en España, Benjamín León Jr., y la cónsul general en Barcelona, Lia Miller.

El acto, celebrado en los jardines del consulado, contó con representantes de las principales instituciones, administraciones públicas, empresas y universidades, cuerpos y fuerzas de seguridad y organizaciones de la sociedad civil de Catalunya, Aragón y Andorra, ámbito territorial de competencia del consulado, informa el consulado en un comunicado.

Entre los presentes se destaca la presencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el presidente del Parlament, Josep Rull; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, y el expresidente de la Generalitat José Montilla, entre otros.

La recepción sirvió para conmemorar los dos siglos y medio de historia de Estados Unidos y poner en valor los "estrechos" vínculos que unen a Estados Unidos con Barcelona.

MENSAJES Y TORRE GLÒRIES

"Freedom 250 no es sólo una mirada atrás. Es, sobre todo, una invitación al futuro. Es la obligación de invertir en nuestra seguridad colectiva y reforzarla", ha dicho León Jr., quien ha reiterado la voluntad del presidente estadounidense Donald Trump de que todos los miembros de la OTAN lleguen al 5% en gasto de defensa.

Para Miller, Barcelona tiene "un papel clave como puente natural" entre Estados Unidos y España en ámbitos como la tecnología, el comercio y la cultura y ha remarcado que el consulado continuará trabajando por un futuro más seguro y próspero para las próximas generaciones.

La velada también contó con una actuación "muy especial" del Coro de Cámara del Conservatorio Superior de Música del Liceu, que, bajo la dirección de Daniel Mestre, interpretó 'America the Beautiful' y 'El Cant dels Ocells'.

Como parte de las actividades conmemorativas del aniversario, la Torre Glòries se iluminará de rojo, blanco y azul la noche del 4 de julio, sumándose así a otras iniciativas que se llevan a cabo en todo el mundo para celebrar los 250 años de la independencia de Estados Unidos.