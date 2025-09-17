Multa de 138.000 euros a 3 empresas vinculadas con el accidente de bus mortal en Francia

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat de Catalunya ha multado con 138.000 euros a 3 empresas vinculadas con el accidente de bus mortal en Porté-Puymorens (Francia) del pasado diciembre, han confirmado fuentes de la conselleria de Territorio a Europa Press este miércoles.

Según ha avanzado TV3, la empresa dueña del vehículo, Hispa Travi, y otras dos compañías, Hispatour e Hispabus, acumulaban más de 60 infracciones, cuyas multas ascienden hasta los 138.000 euros.

Entre estas multas, destacan infracciones consideradas muy graves como la presunta cesión de autocares y conductores de forma ilegal, además de vulneraciones de la normativa sobre los tiempos de descanso a los que los chóferes están obligados

Cabe recordar que el autocar accidentado tenía la ITV caducada desde octubre 2023 --se trataba de un vehículo que estaba "obligado" a pasar una inspección técnica cada 6 meses por prevención-- y que el conductor del autocar del accidente tenía el certificado profesional caducado.

Las primeras investigaciones de la policía acreditaron que el conductor --a quien se le decretó prisión provisional-- dio positivo en benzoilecgonina (BZE), el principal metabolito de la cocaína, lo que sugiere que el conductor había consumido cocaína en algún momento próximo al accidente.

EL ACCIDENTE

A inicios de diciembre de 2024 un autocar en el que viajaban 48 pasajeros en una ruta organizada entre L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y Andorra chocó con un muro cuando volvía a su destino y, como consecuencia, murieron 3 personas y otras 35 resultaron heridas, un accidente que tuvo lugar en tierras francesas.

Como consecuencia del choque, dos personas murieron en el acto y, posteriormente, murió una tercera pasajera --vecina de Barcelona-- en un hospital de Perpignan (Francia) semanas después del accidente.

La investigación fijó como hipótesis del accidente un fallo mecánico del vehículo, en particular del sistema de frenado.