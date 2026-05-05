Myandbank amplía a 8 criptomonedas su servicio de compraventa de criptoactivos

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ESCALDES-ENGORDANY (ANDORRA), 5 (EUROPA PRESS)

Myandbank ha ampliado su servicio de compraventa de criptoactivos y ahora permite invertir en ocho criptomonedas, informa este martes en un comunicado.

Primero lanzó el servicio de compraventa en Andorra con BTC (Bitcoin) y EHT (Ethereum), y ahora añade ADA (Cardano), AVAX (Avalanche), LINK (Chainlink), SOL (Solana), XRP (Ripple) y DOT (Polkadot).

Los criptoactivos adquiridos por los clientes del banco digital de Andbank se custodian con los protocolos de seguridad de Prosegur Crypto, empresa autorizada para operar con criptoactivos en Andorra.

Myandbank ofrece el servicio con los precios de 0,50% en compraventa y 0,50% de comisión anual de custodia, con un importe mínimo de 3 euros (impuestos indirectos no incluidos).

La directora general adjunta de Andbank, ha afirmado que esta ampliación de la gama de criptoactivos es "una evolución natural" del servicio que pusieron en marcha.