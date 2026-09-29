Nunsys Group analiza el futuro digital catalán con 160 líderes tecnológicos en Barcelona

El gerente de negocio del CTTI, Josep Lluís Molina, y la directora general de Nunsys Group, Beatriz Calvo, en la jornada 'NunsysCat' sobre IA, ciberseguridad y Data-Network - NUNSYS

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegación de la tecnológica Nunsys Group en Catalunya ha reunido este martes a más de 160 responsables tecnológicos y representantes institucionales para analizar los retos y oportunidades del ecosistema digital catalán para los próximos años.

El Pier01 de Tech Barcelona ha acogido la jornada 'NunsysCat' sobre IA, ciberseguridad y Data-Network, con organizaciones públicas y privadas como el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat, Associació Catalana de Municipis (ACM), los fabricantes SAP, IBM y Siemens, la UB, la UOC, el CSUC, el Consorci Sanitari de Terrassa, el Consorci Sanitari Integral y Oryon Foundation, entre otros.

La ha inaugurado una ponencia del gerente de negocio del CTTI, Josep Lluís Molina: ha asegurado que estos foros fortalecen el diálogo entre administración, empresa y comunidad tecnológica con "el intercambio de conocimiento y la identificación de iniciativas que permitan impulsar una digitalización más eficiente, segura y sostenible" para el ciudadano y el tejido productivo.

Cuatro debates moderados por profesionales de Europa Press y Periódico Magisterio han abordado los retos tecnológicos en Catalunya en las administraciones públicas, la industria, la salud e investigación, y el sector educativo.

Los ponentes han compartido sus experiencias, las tendencias y casos de éxito de modernización de infraestructuras, la protección ante amenazas digitales, las soluciones basadas en datos y el aprovechamiento de la IA.

Entre los partners tecnológicos cuyos especialistas han participado en la jornada y en el espacio expositivo están Acer, ASUS, Barracuda Networks, Delinea, Dobot Robotics, Ergotron, Extreme Networks, Flexxible, Fortinet, HP, Imprivata, Keepit, Microsoft, Netskope, Nymiz, Palo Alto Networks, SonicWall y SYNETECH.

BEATRIZ CALVO

La directora general de Nunsys Group, Beatriz Calvo, ha dicho en su discurso que la acogida del evento entre el sector refleja que Catalunya tiene "uno de los ecosistemas tecnológicos más dinámicos del sur de Europa y que la cooperación público-privada seguirá siendo clave" para acelerar su transformación digital.

Nunsys Group (presente en Catalunya desde hace una década a través de sus oficinas de Barcelona y Tarragona) nació en 2007 con capital 100% español y está especializada en soluciones integrales de tecnología.

Hace proyectos de infraestructuras, comunicaciones, sistemas, transformación digital, desarrollo de software, ciberseguridad, industria digital, audiovisuales y formación, para el sector público y privado.

Tiene unos 3.000 profesionales y más de 8.500 clientes españoles y extranjeros en sus 35 delegaciones en España y oficinas en Andorra, Lisboa (Portugal), Medellín (Colombia) y Washington DC (EE.UU.).