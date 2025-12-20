Omella pide una mesa de diálogo para abordar la emergencia social de las personas sin hogar

Archivo - El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, en una imagen de archivo. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha reclamado a las administraciones públicas la creación de una mesa de diálogo para abordar de manera conjunta y a largo plazo el problema de las personas sin hogar y la falta de vivienda, lo que ha calificado de "emergencia social".

En una entrevista de 'Converses' (Cope Catalunya i Andorra) recogida por Europa Press, Omella ha advertido de que el sinhogarismo es un reto que "hace sufrir a todos los ciudadanos" y que sobrepasa a un ayuntamiento y a una sola administración, por lo que ha defendido sumar esfuerzos.

"Es muy grave que alguien no tenga una vivienda donde vivir", y ha insistido en buscar una solución común, implicando a administraciones, entidades sociales, partidos políticos y ciudadanía.

Ha pedido menos confrontación política y más capacidad de acuerdo ante problemas estructurales como la vivienda y la migración: "Más que confrontar, tenemos que ver cuál es el problema y cómo podemos solucionarlo".

Omella también ha reflexionado sobre el papel del Estado y ha defendido que las políticas sociales deben construirse desde la escucha activa.

"El Estado tiene que escuchar al pueblo, a las asociaciones y a las instituciones que trabajan sobre el terreno, y no pretender que el pueblo solo siga sus mandatos", ha señalado, apostando por un modelo en el que la administración apoye las iniciativas sociales existentes.

MÁS BAUTIZOS

Omella ha destacado un acercamiento de los jóvenes a la Iglesia católica, con un aumento de bautizos de adultos y la entrada reciente de 6 jóvenes en el Seminario de Barcelona, y ha lamentado la escasa ayuda pública a las familias.

También ha señalado que existe una "esperanza fundada" de que el papa León XIV visite Barcelona con motivo del centenario de Antoni Gaudí y ha confirmado que el 21 de abril de 2026, al cumplir 80 años, quedará a disposición de lo que decida el Papa sobre su continuidad al frente del Arzobispado.