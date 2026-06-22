Parlamentarios españoles se comprometen a agilizar el paso de los fronterizos a Andorra

Foto de família de la delegación española y los parlamentarios andorranos. - CONSELL GENERAL - SERGI PÉREZ

Francina Armengol visita el Consell General durante el 2 Foro Parlamentario

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 22 (EUROPA PRESS)

Un grupo de diputados españoles han participado este lunes en el 2 Foro Parlamentario Consell General-Congreso de los Diputados, en el que han mostrado su compromiso para encontrar soluciones para agilizar el paso de las personas fronterizas por la frontera hispano-andorrana.

Lo ha explicado la consellera general, parlamentaria y presidenta de la comisión legislativa de Política Exterior, Berna Coma, al finalizar las reuniones del segundo encuentro del foro, según informa el Consell General en una nota de prensa.

Coma ha hecho una valoración "muy positiva" sobre la segunda edición del foro, en el que se ha podido hacer seguimiento de las temáticas que se empezaron a abordar en Madrid el pasado mes de noviembre, coincidiendo con el primer encuentro.

Este lunes se han llevado a cabo tres reuniones de trabajo, centradas en la homologación internacional de Andorra y el acuerdo de asociación con la Unión Europea, la cooperación transfronteriza pirenaica y la transformación digital, innovación y e inteligencia artificial.

La parlamentaria ha destacado la predisposición por parte de la delegación española para solucionar situaciones conjuntas, como agilizar el paso de los fronterizos por la frontera hispano- andorrana o la aplicación del acuerdo trilateral en el caso de los estudiantes.

Por otro lado, también se ha hablado de infraestructuras y de la necesidad de continuar trabajando para mejorar la comunicación y las conexiones actuales de Andorra, y de cuestiones ligadas a la fiscalidad.

Con motivo de la celebración de la segunda edición del Foro, también se ha trasladado al Principado la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que se ha encargado, junto al síndic general, Carles Ensenyat, su homólogo andorrano, de pronunciar el discurso de apertura del encuentro.

DISCURSOS

Ensenyat ha remarcado que los vínculos que unen Andorra y España van más allá de la proximidad geográfica, destacando que se comparte una relación construida a lo largo de los años sobre "la vecindad, los intercambios humanos, las afinidades culturales olas relaciones económicas".

Además, ha recordado que los dos parlamentos no se reunían desde 2008, lo que suponía "una anomalía que era necesario corregir", por lo que la nueva comisión interparlamentaria busca establecer un espacio estable de diálogo, intercambio y cooperación entre representantes democráticos de ambos países.

Por su parte, la presidenta del Congreso ha afirmado que el segundo foro es la confirmación que los objetivos "se están cumpliendo" y que se trata de un espacio desde donde abordar retos conjuntos como la inteligencia artificial, la sostenibilidad, la educación o la cultura.

Armengol ha asegurado que las relaciones entre ambos parlamentos continuarán construyéndose sobre "el respeto mutuo, la amistad, la confianza y la cooperación".

Después de visitar la Casa de la Vall (antiguo parlamento) y de reunirse con el síndic general y la subsíndica, Francina Armengol también ha mantenido una reunión con el jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot.