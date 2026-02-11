El Parlamento Europeo aprueba el informe intermedio sobre el acuerdo de asociación con Andorra

Un instante de votación en la sesión plenaria de éste miércoles en el Parlamento Europeo - DAINA LE LARDIC / EP

El Gobierno considera que el resultado refleja un "consenso transversal"

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 11 (EUROPA PRESS)

El Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles en sesión plenaria el informe intermedio relativo a la propuesta de decisión del Consejo sobre la celebración del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE), Andorra y San Marino.

Según ha informado el Gobierno en un comunicado, el texto ha sido aprobado por una amplia mayoría, consiguiendo 552 votos a favor, 24 en contra y 75 abstenciones.

Desde el punto de vista del Ejecutivo, el amplio apoyo consolida el mensaje favorable que ya había expresado previamente el Comité de Asuntos Exteriores (AFET), que aprobó el informe con 56 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones, reflejando un "consenso transversal" entre la gran mayoría de los grupos parlamentarios del Parlamento Europeo.

Durante el debate, la poniente del informe, Zeljana Zovko, ha destacado que dicho acuerdo de asociación es el más amplio que nunca ha suscrito la UE con países terceros, y que abarca un abanico muy extenso de ámbitos de cooperación, que van más allá del mercado interior.

Zovko ha subrayado también que Andorra y San Marino son vecinos afines de la UE, con los que se comparten valores democráticos, así como un compromiso "firme" con el multilateralismo.

En el ámbito de los asuntos exteriores, ha remarcado que la UE, Andorra y San Marino cooperan estrechamente a nivel multilateral y que ambos estados se alinean habitualmente con la política exterior y de seguridad común (PESC) de la UE, incluyendo las medidas restrictivas.

Por este motivo se considera que son dos países que demuestran una "clara madurez política" y una opción estratégica decidida por una asociación estrecha con la UE.

BENEFICIOS MUTUOS

El informe también señala que el acuerdo es "mutuamente beneficioso", ya que permite a Andorra y San Marino un acceso progresivo al mercado interior con un grado de participación comparable al de los países del Espacio Económico Europeo, aun teniendo en cuenta las especificidades propias de estados de pequeña dimensión.

También concluye que el acuerdo entre la UE y Andorra y San Marino promoverá la prosperidad, la estabilidad y una cooperación más estrecha basada en intereses comunes y valores compartidos, en medio de las transformaciones geopolíticas actuales.

PROCEDIMIENTO DE CONSENTIMIENTO

De acuerdo con los Tratados de la UE, el Parlamento Europeo ejerce un papel central en la aprobación de los acuerdos internacionales mediante el proceso de consentimiento.

Aunque no participa en la negociación --competencia de la Comisión Europea y del Consejo--, el Parlamento debe otorgar su consentimiento para que el acuerdo pueda entrar en vigor.

La aprobación este miércoles del informe constituye una etapa más en el proceso del acuerdo, y una vez el consejo autorice formalmente la firma del documento y la Comisión lo haya firmado, el Parlamento se pronunciará mediante un voto final de consentimiento en sesión plenaria.