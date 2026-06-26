Prieto y el presidente de Andorra acuerdan elaborar un estudio sobre "los falsos transfronterizos"

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto,y el jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, en una reunión en Catalunya. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CATALUNYA

BARCELONA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, se ha reunido este viernes con el jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, con quien ha acordado la elaboración de un estudio entre ambas partes sobre "los fenómenos de los falsos transfronterizos".

En un comunicado, la Delegación del Gobierno ha explicado que ambos dirigentes de han reunido con motivo de la visita de trabajo de Espot a Catalunya, en la que han abordado temas de cooperación bilateral como la gestión de residuos, la cooperación territorial y el impulso de proyectos vinculados al desarrollo del entorno pirenaico.

Además de hablar de cooperación transfronteriza, también han abordado ámbitos como la movilidad, la gestión administrativa y las relaciones entre España y Andorra.

También se ha tratado "la posibilidad de estudiar vías que permitan agilizar los procedimientos administrativos vinculados a la estancia por estudios, residencia y trabajo de los ciudadanos andorranos en España", especialmente en casos relacionados con la movilidad académica y laboral.

En este sentido, han planteado que se deberá analizar, en el marco de los órganos competentes, "posibles mecanismos de tramitación preferente o vía rápida" para facilitar determinados trámites, como la expedición de tarjetas de residencia para estudiantes andorranos, el reconocimiento administrativo de situaciones vinculadas a los estudios o la transición posterior hacia permisos vigente.

Prieto se ha comprometido a trasladar estas cuestiones a los próximos espacios técnicos y grupos de trabajo existentes entre España y Andorra, con el objetivo de que puedan ser analizadas por los órganos competentes y estudiar posibles mecanismos para agilizar y facilitar determinados procedimientos administrativos.

MOVILIDAD Y CONTROL FRONTERIZO

La reunión también ha permitido abordar cuestiones vinculadas a la movilidad y al control fronterizo, incluido el análisis de posibles fórmulas para el aeropuerto Andorra-La Seu.

Prieto ha mostrado la disposición del Gobierno de "poner los recursos necesarios para que el aeropuerto de La Seu pueda acoger vuelos fuera del espacio Schengen", y ha añadido que estas cuestiones también se trasladarán a los grupos de trabajo correspondientes.

Prieto ha trasladado a Espot la voluntad del Gobierno de continuar trabajando con Andorra desde el diálogo institucional, la cooperación técnica y el respeto a los marcos competenciales, con el objetivo de avanzar "en soluciones útiles para la ciudadanía y para los territorios del entorno fronterizo".

Ambas partes han coincidido en la importancia de mantener activos los grupos de trabajo existentes para analizar las diferentes cuestiones planteadas, compartir información y estudiar posibles mejoras en los procedimientos administrativos y en la cooperación bilateral.

Al encuentro también han asistido la ministra de Asuntos Exteriores andorrana, Imma Tor; la embajadora de Andorra en España, Eva Descarrega; la embajadora y consejera diplomática del jefe de Gobierno andorrano, Maria Ubach, y el jefe de gabinete del jefe de Govern, Jordi Puy.

Por parte del Gobierno, también estuvieron presentes el embajador de España en Andorra, Carles Pérez-Desoy, y el subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín.