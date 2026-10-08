El profesor Mario Santana gana el 35 Premi Internacional Ramon Llull de Catalanística

Archivo - El ganador del premi Ramon Llull de Catalanística, Mario Santana - GOVERN D'ANDORRA - Archivo

Es impulsor de la cátedra Joan Coromines de Estudios Catalanes de la Universidad de Chicago

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 8 (EUROPA PRESS)

El jurado del Premi Internacional Ramon Llull ha decidido otorgar dicha distinción por unanimidad en su modalidad de Catalanística y la Diversidad Cultural a Mario Santana.

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria (1960), ha sido profesor de la Universidad de Chicago durante 31 años y ha sido el responsable de poner en marcha la Cátedra Joan Coromines de Estudios Catalanes, que este año celebra 20 años, informa el Gobierno en un comunicado.

Santana también ha participado en redes internacionales y ha ejercido cargos de liderazgo que han consolidado la posición de los estudios catalanes en los Estados Unidos, fue presidente de la North American Catalan Society (2017-2022), miembro de la ejecutivo de la Modern Language Association, y, como investigador, destacan sus trabajos sobre la obra de Jaume Cabré.

Este año el jurado ha estado formado por Agustí Alcoberro, Carles Duarte, Teresa Férriz y Jaume Subirana, por parte de la Fundació Congrés de Cultura Catalana; y Teresa Colom, Jordi Ginebra, Maria Josep Cuenca y Joan Sans, por parte de la Fundació Ramon Llull.

El galardón de Catalanística y Diversidad Cultural se entregó por primera vez en el año 1986 a la Anglo-Catalan Society y en las últimas ediciones ha premiado a William Cisilino (2025), la Association Française des catalanistes (2024), Dominic Keown (2023), Mary Ann Newman (2022) y Joseph Lo Bianco (2021).

El premio, dotado con 6.000 euros, se convoca anualmente con el objetivo de valorar el conjunto de la obra individual de una persona de fuera del dominio lingüístico, escrita en cualquier lengua, y que haya significado un notable conocimiento de la realidad histórica y cultural catalana, o una institución de fuera del dominio lingüístico que se haya dedicado a la promoción de la lengua y cultura catalanas en su país.

El galardón se entregará en una ceremonia que se celebrará en diciembre en Andorra, donde también se darán a conocer los Premis Ramon Llull en las categorías de trayectoria de un traductor de literatura catalana, promoción internacional de la creación catalana y los mejores trabajos de final de grado o de máster en catalanística.