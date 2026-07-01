Satisfacción en el Gobierno de Andorra por el impulso del estudio de viabilidad del Tramvalira

Catalunya impulsa el estudio de un corredor tranviario entre la Seu d'Urgell (Lleida) y Andorra - GOVERN DE LA GENERALITAT

La Generalitat licita el análisis de la infraestructura que conecta la Seu d'Urgell y el Principado

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 1 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra ha recibido con satisfacción el anuncio de la Generalitat de Catalunya sobre la licitación del estudio de viabilidad de un nuevo corredor tranviario entre la Seu d'Urgell (Lleida) y Andorra.

Según ha informado el ejecutivo andorrano a través de un comunicado, se trata de una iniciativa que refuerza la cooperación transfronteriza en materia de movilidad sostenible y transporte público.

La actuación tiene como objetivo analizar la viabilidad técnica, funcional y socioeconómica de una nueva infraestructura de tipo tranvía segregado de la red viaria actual, que contribuya a mejorar la conectividad entre ambos territorios y fomentar una movilidad más sostenible.

El estudio de la Generalitat contemplará el tramo entre la Seu d'Urgell y la frontera hispano-andorrana, donde la infraestructura deberá conectar con el trazado que está diseñando el Gobierno de Andorra.

Por este motivo, el proyecto deberá tener en cuenta las especificidades normativas, administrativas y técnicas de los dos países, dada su naturaleza transfronteriza.

Desde Andorra se considera que dicha iniciativa representa una oportunidad para avanzar hacia un modelo de movilidad más eficiente, sostenible e integrado en el conjunto del territorio pirenaico.

La mejora de las conexiones de transporte público con el Alt Urgell contribuiría a reducir la dependencia del vehículo privado y a facilitar los desplazamientos cotidianos tanto de los residentes como de trabajadores y visitantes.

DETALLES DEL ESTUDIO

El estudio incluirá una diagnosis de la movilidad actual, un análisis de trazados y escenarios posibles, un estudio de demanda y una evaluación socioeconómica de la solución tranviaria.

También se analizará la posibilidad de incorporar una vía ciclista paralela al trazado del tranvía y una conexión con el aeropuerto de Andorra-la Seu d'Urgell mediante un ramal específico.

La redacción del estudio ha sido licitada por la Generalitat de Catalunya por un importe de 867.000 euros y un plazo de ejecución de doce meses.

El proyecto cuenta con financiación europea a través de los fondos POCTEFA destinados a fomentar la cooperación transfronteriza y el desarrollo sostenible entre Espanya, Francia y Andorra.