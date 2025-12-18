El sector del taxi de Andorra se unifica e impulsará una centralita única de reservas

Los taxistas y el secretario de Estado durante la firma del convenio. - GOVERN D'ANDORRA

Gobierno y taxistas han firmado este jueves un acuerdo que también modernizará el sector

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 18 (EUROPA PRESS)

El sector del taxi del Principado de Andorra ha acordado con el Gobierno la unificación en una única asociación y se compromete a impulsar una centralita única para las reservas, informa el ejecutivo en un comunicado.

Así lo estipula el acuerdo que han firmado este jueves el secretario de Estado de Transición Energética, Transportes y Movilidad, David Forné, y los presidentes de las dos asociaciones existentes, la Associació de Taxistes d'Andorra (ATA) y la Associació de Taxistes Interurbans (ATI).

Forné ha destacado que, con la firma del convenio, se consigue un hito importante que marca "un antes y un después" en el funcionamiento del sistema del taxi en el Principado: una centralita única, digitalizada y ágil, y el establecimiento en una sola asociación para representar a todos los taxistas.

Los presidentes de las dos asociaciones, Victor Ambor (ATA) y Armando Godoy (ATI) también se han mostrado satisfechos para conseguir un entendimiento y han celebrado la nueva hoja de ruta que permitirá al sector "entrar al siglo XXI".

El acuerdo ha llegado después de mucho tiempo de diferencias entre las dos asociaciones y de que el servicio de Uber haya empezado a operar en Andorra, lo que generó inquietud en el sector y ha condicionado la negociación.

APLICACIÓN AUTÓNOMA

El acuerdo incluye también la creación de una aplicación autónoma que se prevé que pueda "mejorar la calidad" del servicio prestado a los usuarios y optimizar la gestión operativa del sector, asegurando plena participación e integración de todos los titulares de licencias de taxi.

Igualmente, se estipula que el funcionamiento efectivo de la centralita única deberá de estar garantizado como muy tarde el 31 de marzo de 2026, y el Gobierno colaborará con una aportación de 10.000 euros para impulsarla.

OTROS DETALLES

A la vez, el Gobierno se compromete a impulsar un nuevo reglamento del sector para aportar facilidades en el funcionamiento diario del trabajo de los taxistas y se permitirá que una misma licencia de taxi tenga hasta dos tarjetas de transporte vinculadas, cosa que permite que se puedan tener dos vehículos con una misma licencia.

También se regulará que todas las personas que quieran ejercer como conductores profesionales deban disponer de forma obligatoria de la credencial de conductor profesional expedida por el departamento competente.

Finalmente, se permitirá el traspaso de la licencia cuando la persona titular haya explotado directamente la licencia durante un mínimo de diez años.