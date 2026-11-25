Cadena y Porras en la presentación de los datos del Servicio de Atención a las Víctimas de Violencia de Género. - SFGA / JAVILADOT

El balance supone un crecimiento del 5% respecto a 2025

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 25 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Atención a las Víctimas de Violencia de Género de Andorra ha atendido a 333 mujeres entre enero y octubre de 2026, 145 de las cuales asistían por primera vez, 113 provienen de 2025 y 75 son retornos de años anteriores.

Los datos suponen un incremento del 5% respecto al mismo período de 2025, según ha informado el Gobierno en un comunicado coincidiendo con el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.

La secretaria de Estado de Igualdad y Participación Ciudadana, Mariona Cadena, ha relacionado el incremento con un mayor conocimiento del Servicio por parte de las víctimas y con un incremento de la sensibilización de la ciudadanía hacia la violencia de género.

Cadena también ha recordado a la víctima del crimen machista ocurrido el pasado mes de octubre, la única de esta índole en el país, y ha reiterado que "ninguna forma de violencia machista cabe en nuestra sociedad".

En cuanto al tipo de violencia, la jefa del departamento de Políticas de Igualdad del Gobierno, Mireia Porras, ha explicado que la totalidad de las mujeres sufren maltrato psicológico, al que se pueden añadir otros tipos de violencia como la física, ambiental, económica, sexual, social, digital o vicaria.

En el caso de la violencia vicaria, de las 333 mujeres atendidas, 111 reportaban esta modalidad y en más de la mitad de los casos el asesoramiento del Servicio permitió reconducir la situación y que los niños salieran de los espacios de violencia.

Aun así, en 51 casos se tuvieron que activar los protocolos de atención a los niños en riesgo, 18 de los cuales se encontraban en riesgo alto.

PERFIL

En cuanto al perfil de las usuarias, la franja de edad más habitual es la de 40 a 51 años, seguida de la de 28 a 39 años; la mayoría son mujeres solteras, dos tercios están activas laboralmente y un 4,5% tiene discapacidad reconocida.

Cerca del 50% de las usuarias del servicio llegaron por iniciativa propia, que se mantiene como la principal vía de acceso, mientras que el resto llegaron a través del ministerio de Asuntos Sociales o derivadas del hospital Nostra Senyora de Meritxell y la policía.

En el ámbito legal, 117 de los 333 casos atendidos han requerido asesoramiento jurídico y 60 han accedido a la justicia gratuita.

Un 38% de las mujeres han presentado denuncia contra su agresor, mientras que el 60% ha decidido no presentarla, y 116 mujeres han necesitado atención psicológica, 71 de las cuales eran casos nuevos.

RELACIONES NO VIOLENTAS Y SEGURIDAD

En cuanto al programa para la promoción de las relaciones no violentas, durante los primeros diez meses del año se han atendido 57 casos, de los cuales 21 son nuevos y 36 provienen de años anteriores, mientras que en 2025 se registraron 56.

Finalmente, se ha detallado que actualmente 35 mujeres disponen de un botón de seguridad para víctimas de violencia de género y se han activado seis veces.

Este 2026 el Servicio cumple 20 años de funcionamiento, durante los cuales ha atendido a 2.422 mujeres en total, un hito que se conmemorará con la proyección del documental 'Ella. Una historia real' este miércoles por la tarde.