El Servicio de Ocupación de Andorra registra 225 inscritos a finales de enero

La cifra es un 8,5% inferior respecto al año anterior

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 12 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Ocupación de Andorra tenía registradas 225 personas en búsqueda de trabajo a finales del mes de enero, una cifra que supone una reducción del 8,5% respecte al mismo mes de 2025, cuando había 246 inscritos.

Según recoge la publicación del departamento de Estadística, de los 225 inscritos, 122 son mujeres y 103 hombres, y la mayoría (44%) son de nacionalidad andorrana, seguidos de los de nacionalidad española (27,5%).

De las personas que buscan trabajo, más de la mitad (55,6%) residen en el Principado desde hace más de 19 años; un 20% lleva entre 10 y 19 años en el país; un 12,9%, menos de 5 años, y un 11,6% entre 5 y 9 años.

AYUDA POR DESOCUPACIÓN

Estadística detalla que el número de personas beneficiarias de la ayuda económica por desocupación voluntaria decretada por el Gobierno es de 10, lo que representa una variación del -23,1% respecte al año anterior.

La mayoría de personas que reciben la prestación son hombres (6), de nacionalidad andorrana (6), que llevan más de 19 años residiendo en el país (7) y tienen entre 26 y 39 años (4).

Las cifras también indican que el número de demandantes para mejorar su situación laboral es de 221, un 12,2% más que en enero de 2025, y que se ofrecen 1.512 puestos de trabajo, un 0,9% menos que en enero de 2025, cuando había 1.526 ofertas de trabajo.

Durante el mes de enero se hicieron 12 contrataciones a través del Servicio de Ocupación, mientras hubo 45 personas que encontraron trabajo por sus propios medios.