'Startups' catalanas y andorranas instan a integrar la IA como herramienta empresarial

Imagen de la mesa de diálogo entre 'startups' durante la 37 Trobada Empresarial al Pirineu. - EUROPA PRESS

Presentan su proyecto durante la 37 Trobada Empresarial al Pirineu

LA SEU D'URGELL (LLEIDA), 11 (EUROPA PRESS)

El ceo de Repscan, Josep Coll; el cofundador de Agrin'pulse Jordi Garcia; el cco de 4Mediks, Albert Farré; la ceo de Colorsensing, María Eugenia Martín y el fundador de Aiball, Jordi Fortuny, han insistido en la utilidad de la Inteligencia Artificial (IA) como una herramienta en los procesos internos de las empresas.

Lo han explicado este jueves durante la 37 edición de la Trobada Empresarial al Pirineu, que se celebra en el Palacio Municipal de Deportes de La Seu d'Urgell (Lleida) hasta el viernes, durante una mesa redonda en la que han explicado sus proyectos y reflexionado sobre emprendimiento.

Sobre el uso de la IA en sus propios negocios, Fortuny ha explicado que en Aiball, "la IA no toma el control del día a día", pero si que ayuda a desarrollar las herramientas de la compañía, mientras que Martín ha añadido que ayuda a aumentar la productividad en las diferentes áreas de la empresa.

Respecto a los retos que presenta esta tecnología, Coll se ha referido a la necesidad "perder el miedo a utilizarla" porque cree que no se cederá todo a la IA y siempre habrá gente detrás, mientras que Martín ha añadido que el reto es la velocidad a la que evoluciona, lo que puede complicar comprobar si se está utilizando de la forma correcta y eficiente.

EMPRENDIMIENTO

Durante la sesión, han opinado sobre los aspectos positivos de emprender e innovar, y han coincidido en la emoción y pasión de sacar adelante proyectos novedosos en sus campos.

Respecto a los aspectos negativos, han convenido la sensación de soledad y el estrés, pero también la burocracia: "No mata la innovación, pero la dificulta", ha dicho García.

EMPRESAS

Aiball, que ya cuenta con una plantilla de 15 personas y clientes en 23 países, es una compañía especializada en software de IA para mejorar el rendimiento en el juego del pádel, a través de unas cámaras que recogen datos de las pistas de juego y generan estadísticas para los jugadores.

ColorSensing tiene el objetivo de desarrollar unas etiquetas de bajo coste que situar en los envases de alimentos para detectar anomalías y evitar el desperdicio alimentario, y que tiene el objetivo de comercializar a partir del próximo año.

La compañía Repscan monitoriza la huella digital, a través de 3 productos, que son una calculadora para detectar y eliminar contenido relacionado con un tema o persona, un contestador automático de reseñas en negocios y servicios y una plataforma para denunciar el 'ciberbullying' en tiempo real.

Agrin'Pulse en una compañía tecnológica aplicada a la agricultura para desarrollar maquinas o instrumentos que trabajen de forma más autónoma e independiente, con el objetivo de establecer en Lleida "una Zona Franca de tractores".

4Medikis, por último, con sede en Andorra, es una compañía nacida durante la pandemia y centrada en el desarrollo de activos de origen botánico, especialmente en la desinfección y la bioseguridad.