Treinta estudiantes de todo el mundo participan en el campus de catalán de Andorra

Los participantes en el campus de catalán junto a las autoridades que les han recibido - GOBIERNO DE ANDORRA

Proceden de 12 países distintos y estarán en el país una semana

SANT JULIÀ DE LÒRIA (ANDORRA), 27 (EUROPA PRESS)

Treinta estudiantes de catalán procedentes de 12 países distintos participan esta semana en la 25 edición del Campus universitario de lengua catalana de Andorra.

Se trata de una iniciativa que combina la formación lingüística con el descubrimiento de la realidad social, cultural e histórica del Principado y este año el punto de encuentro de los estudiantes durante su estancia es Sant Julià de Lòria, informa el gobierno en un comunicado.

Durante la recepción institucional celebrada en el comú (ayuntamiento) de Sant Julià de Lòria, la ministra de Sanidad, Helena Mas, ha destacado el valor del campus como herramienta de "promoción internacional del catalán" y como espacio de intercambio cultural que contribuye a reforzar los vínculos entre los participantes y el país.

Por su parte, el cónsul mayor (alcalde) de Sant Julià, Cerni Cairat, ha deseado a los estudiantes que la primera toma de contacto con la localidad les haya permitido conocer no solo el patrimonio, sino también el carácter de su gente: "Una parroquia (municipio) acogedora, orgullosa de sus raíces y abierta al mundo".

Los alumnos proceden de Canadá, Japón, Alemania, España, Francia, Italia, Polonia, Reino Unido, República Checa, Rusia, Países Bajos y Eslovaquia.

INICIO EN 2002 CON LAS ISLAS BALEARES

El programa del campus se desarrolla entre Catalunya y Andorra y permite a los participantes profundizar en el aprendizaje de la lengua mientras conocen de primera mano la realidad de los territorios de habla catalana.

La iniciativa nació en 2002 con el apoyo de los gobiernos de Andorra y de las Islas Baleares, y un año más tarde el Instituto Ramon Llull se incorporó en el proyecto como entidad coorganizadora junto al gobierno andorrano, consolidando una propuesta que se ha convertido en un referente para la difusión internacional de la lengua catalana.