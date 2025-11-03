Villarejo está citado a declarar este martes en Andorra por la 'Operación Catalunya'

Archivo - El comisario jubilado José Manuel Villarejo en una imagen de archivo - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comisario jubilado José Manuel Villarejo está citado este martes a las 15 horas para declarar en calidad de testigo ante la titular de la Sección de Instrucción Especializada número 2 de la Batllía de Andorra que instruye la 'Operación Catalunya', según una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

La jueza también ha citado como testigos al exministro de Finanzas del gobierno de Andorra, Jordi Cinca, que está previsto que comparezca a las 9.30 horas, y al entonces ministro de Asuntos Exteriores, Gilbert Saboya, que está citado a las 10.30 horas.

Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que el objetivo del interrogatorio al excomisario es determinar si entre sus notas de inteligencia hay referencias a una presunta implicación del Gobierno español en la 'Operación Catalunya' contra el independentismo.

Para ello, según avanzó 'El Món', el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional dictó una resolución la semana pasada por la que autorizaba a Villarejo --que tiene el pasaporte retirado-- a viajar a Andorra para comparecer ante la jueza.

RAJOY, FERNÁNDEZ DÍAZ Y MONTORO

La instructora investiga si hubo presiones por parte del Gobierno español en el Principado de Andorra en 2014 para obtener información bancaria en poder de Banca Privada de Andorra (BPA) de líderes independentistas y si esto derivó en la intervención del citado banco y de su filial española, Banco Madrid, un año después.

Este verano, la jueza reactivó la causa en la que intenta esclarecer si el expresidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y sus exministros Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro estuvieron implicados remitiendo nuevamente comisiones rogatorias a España.