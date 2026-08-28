El Ayuntamiento de Barcelona afianza su apuesta por la economía azul con 150 millones hasta 2030

Litoral barcelonés - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha afianzado su apuesta por la economía azul con una nueva Estrategia Municipal con horizonte 2030 que contará con 150 millones de euros y estará liderado por Barcelona Activa, informa el consistorio en un comunicado este viernes.

El objetivo es dar continuidad al plan ejecutado entre 2021 y 2025, dotado con 98 millones, reivindicando la apuesta por este sector para generar actividad económica, ocupación de calidad e innovación, reforzando el papel del litoral barcelonés.

La teniente de alcalde de Promoción Económica y presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha sostenido que la economía azul es un sector estratégico para el consistorio por su capacidad para "generar talento, innovación y atraer proyectos internacionales".

Entre los proyectos que contempla la estrategia están incorporar proyectos vinculados al agua dulce, ampliar el impacto de los proyectos a largo plazo y de ámbito internacional, y reforzar la colaboración público-privada y la implicación ciudadana.

Los 150 millones también servirán para consolidar infraestructuras como el Parc de Tecnologia Marítima de Barcelona, el BlueTechPort o el Barcelona Mar de Ciència, así como para ampliar el alcance de la estrategia hacia nuevos ámbitos y alianzas.

LÍNEAS PRIORITARIAS

En el ámbito del agua dulce, se estudiarán proyectos para afrontar la sequía y las inundaciones, ampliando así su foco inicial en el medio marino mediante acciones como los sistemas de drenaje sostenible, la reutilización hídrica y el programa de emprendimiento B-Blue.

Con el objetivo de aumentar su proyección internacional y atraer inversión, el plan prevé reforzar infraestructuras estratégicas dedicadas a la investigación y el emprendimiento litoral como el Parc de Tecnologia Marítima de Barcelona (PTMB), el BlueTechPort del Port de Barcelona y el Barcelona Mar de Ciència.

La estrategia contempla iniciativas centradas en la descarbonización, la eficiencia energética azul y la transferencia de conocimiento, además de potenciar la formación especializada, los itinerarios de reskilling y upskilling y los servicios de intermediación laboral para generar nuevas oportunidades de empleo.

En el ámbito internacional, la capital catalana busca posicionarse como nodo global de economía oceánica sostenible al albergar el Ocean Decade Collaborative Centre (DCC) de la UNESCO y consolidar el evento referencia Tomorrow.Blue Economy junto a Fira de Barcelona, el Port de Barcelona y el World Ocean Council.

El tercer pilar de esta hoja de ruta tiene por objetivo implicar a administraciones, empresas, centros de investigación y ciudadanía a través de la consolidación de la Taula Public-privada d'Economia Blava y la colaboración activa con actores clave del ecosistema.

INFRAESTRUCTURAS Y EMPLEO

El consistorio destinará 146 millones de euros a infraestructuras estratégicas y 4 millones a programas de impulso de la actividad, presupuesto que, según la estimación del consistorio, podrá captar hasta 75 millones de euros adicionales de fuentes multisectoriales como el Barcelona Investment Fund o el programa Ports 4.0.

La economía azul de Barcelona llegó a los 54.000 puestos de trabajo en 2025 tras experimentar un crecimiento del empleo del 23% entre 2021 y 2025, casi el triple que el conjunto de la economía, al tiempo que consolidó un volumen de negocio de 11.190 millones de euros y situó a la ciudad como la octava capital marítima de Europa.