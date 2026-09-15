Barcelona acoge el Barcelona4Impact para "consolidarse" como referente en la economía de impacto

Imagen aérea del Eixample de Barcelona. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Barcelona acogerá del 9 al 16 de octubre la primera edición del Barcelona4Impact, la iniciativa impulsada por Fundació Ship2B, Norrsken Barcelona y Esade, con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, que busca "consolidarse" como referente en la economía de impacto.

En un comunicado este martes, el consistorio ha explicado que se basa en modelos de negocio, inversión e innovación que "persiguen a la vez rentabilidad y un impacto social y ambiental mesurable, alrededor de una convicción compartida de que la economía puede y debe funcionar de forma diferente para que las personas y el planeta puedan prosperar".

Así, Barcelona4Impact funcionará como una plataforma abierta a todo el ecosistema de la ciudad, formado por entidades de economía social, empresas, universidades, inversores, aceleradores, administraciones públicas y otras organizaciones que "trabajan para generar un impacto positivo".

Actualmente, la plataforma está formada por más de 30 organizaciones, como por ejemplo Barcelona Activa, Barcelona Climate Week, Diputación de Barcelona, CaixaBank, Fundació Banc Sabadell, Impact Hub Barcelona, Noima y SpainNAB.

El Ayuntamiento ha recalcado que la iniciativa quiere demostrar la "vitalidad del ecosistema y su potencial de crecimiento y aportación a la economía"l