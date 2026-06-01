Barcelona Activa incorpora la FP y la economía de los cuidados a las ayudas 'Crea Feina'

Barcelona Activa incorpora la FP y la economía de los cuidado - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Activa ha lanzado una nueva edición del programa de subvenciones 'Crea Feina', dotada con 2 millones de euros, y ha añadido sendas líneas para el sector de la economía de los cuidados y para estudiantes de FP Dual.

La quinta teniente de alcalde y presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha afirmado este lunes que generar empleo de calidad es uno de los grandes compromisos municipales y ha remarcado la importancia de que las ayudas se adapten cada año a las "necesidades reales de la ciudadanía, empresas y ciudad", informa el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.

Ha añadido que el sector de la economía de los cuidados tiene una "gran capacidad de impacto social y económico", y que también quieren ayudar a los jóvenes de la FP a afrontar su entrada al mercado laboral.

FACILITAR CONTRATOS EN BARCELONA

La edición 2025 de la subvención facilitó crear 202 contratos indefinidos en 153 empresas de la ciudad, mayoritariamente pequeñas y medianas, con un presupuesto de 1,7 millones de euros.

Para el programa de este año, el consistorio prevé repetir la incorporación de más de 200 personas con contratos indefinidos y a jornada completa.

ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS

La nueva línea destinada a la economía de los cuidados está destinada a empresas que promueven la innovación y las tecnologías asistenciales y que "aportan nuevo conocimiento para responder a los retos actuales del sector".

Con un presupuesto de 250.000 euros, la modalidad prevé la contratación indefinida con un salario mínimo de 35.000 euros brutos anuales para incorporar "talento transformador que desarrolle soluciones innovadoras".

LÍNEA PARA FP

En cuanto a la línea para FP, pretende reforzar la conexión entre el talento emergente y las empresas con necesidades de perfiles técnicos especializados.

Las ayudas conectarán ambos ámbitos y reducirán los desajustes entre la oferta formativa y la demanda de profesionales, contemplando contratos por un mínimo de 12 meses y con una jornada de como máximo el 60%, con un presupuesto de 100.000 euros.

CONSOLIDACIÓN DE LAS DEMÁS LÍNEAS

'Crea Feina', además de las dos nuevas líneas, consolida las convocatorias anteriores para incorporar profesionales de forma indefinida, a jornada completa y con sueldos que garanticen una ocupación de calidad.

La línea Inclusiva facilita la contratación de personas con dificultades para acceder al mercado laboral, en paro y en situación de vulnerabilidad social, con la que prevé inserir a 160 personas con un presupuesto de 1,1 millones.

El 'Crea Feina d'Economia Social i Solidària' quiere favorecer la incorporación de talento estratégico para desarrollar proyectos de expansión o fortalecimiento organizacional con una partida de 250.000 euros.

Y la modalidad de 'Crea Feina Investiga' cuenta con un paquete de 250.000 euros para contratar perfiles de investigación con titulación de doctor o cursando estudios de doctorado.

IMPORTE DE LAS SUBVENCIONES

El importe de las subvenciones variará entre los 6.000 y los 12.000 euros según la modalidad, con la posibilidad de conseguir una ayuda de hasta 15.000 euros en el caso de la contratación de mujeres.

En todos los casos, las ayudas quieren fomentar la contratación de personas empadronadas en la ciudad, y que las empresas y organizaciones que quieran incorporar personas a sus plantillas estén establecidas en la ciudad o en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

El período de contratación subvencionable va del 1 de enero al 30 de septiembre de 2026, con un máximo de 5 contratos por empresa.

COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO

El programa se enmarca en la estrategia municipal para, además de impulsar la ocupación de calidad, reforzar la competitividad del tejido empresarial.

Así, el comercio ha sido el principal beneficiario del programa en las últimas ediciones, ya que entre 2024 y 2025 se otorgaron 114 subvenciones al sector por un importe de 864.000 euros.

Además, en el marco de la Capitalidad Europea del Comercio Local 2026 que acoge Barcelona, estas subvenciones refuerzan el apoyo a un sector "clave", tanto desde el punto de vista económico como identitario de la ciudad.