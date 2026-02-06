Barcelona destaca la importancia de impulsar la Economía Social y Solidaria en la 'Febrerada'

Raquel Gil ha participado en la 'Febrerada' de la ESS en Barcelona. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La quinta teniente de alcalde de Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona, Raquel Gil, ha destacado la importancia de seguir impulsando la Economía Social y Solidaria (ESS) en la inauguración de una nueva edición de la 'Febrerada', el encuentro de "referencia" de la ESS.

Gil ha participado en la jornada junto al presidente de la Associació Economia Social de Catalunya (AESCAT), Guillem Llorens, y la comisionada de Promoción Económica y Comercio del consistorio, Nadia Quevedo.

Ha subrayado que, además de ser un sector económico, es una forma de entender la ciudad y la economía "poniendo las personas, el trabajo digno y la garantía de derechos en el centro".

Ha añadido que el Ayuntamiento ha apoyado en el último año a "165 proyectos de la ESS a través de líneas específicas de subvenciones y programas de Barcelona Activa, a la firma de 24 nuevos contratos y miles de asesoramientos y formaciones anuales a servicios dirigidos al sector, y a mejorar los canales de comunicación para llegar a nuevos públicos".

Con todo, la 'Febrerada' ha propuesto debates sobre los retos del sector para compartir estrategias para "seguir consolidando el ecosistema en la ciudad".