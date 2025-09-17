Barcelona destaca el papel de los ejes comerciales como "dinamizadores" de las ciudades

La comisionada de Promoción Económica, Comercio y Restauración del Ayuntamiento de Barcelona, Nadia Quevedo, durante su intervención en la jornada 'Reptes i bones pràctiques en els eixos comercials urbans: una mirada europea'. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comisionada de Promoción Económica, Comercio y Restauración del Ayuntamiento de Barcelona, Nadia Quevedo, ha destacado el papel de los ejes comerciales como "dinamizadores" de la ciudad, en el marco de la jornada 'Reptes i bones pràctiques en els eixos comercials urbans: una mirada europea'.

En la jornada, que se ha celebrado en la sede de Barcelona Activa y ha estado organizada por el Ayuntamiento, Barcelona Oberta y Barcelona Comerç, Quevedo ha puesto en valor las cifras del sector en Barcelona, que cuenta con más de 60.000 locales en planta baja y más de 150.000 empleos vinculados a ellos, ha informado el consistorio en un comunicado.

La jornada ha propuesto diferentes debates sobre el futuro, la evolución y las perspectivas de los ejes comerciales en la ciudad con dos mesas redondas en las que han participado diferentes agentes y entidades comerciales de la ciudad.

11% DEL PIB

Para Quevedo, el comercio de la ciudad, que representa un 11% del PIB, no es "solo una actividad económica, sino que es cohesión, talento, emprendimiento y es Barcelona".

En esta línea, el consistorio trabaja bajo el Plan Estratégico de Comercio con una mirada a largo plazo, y ha consolidado el Observatorio del Comercio como una herramienta que tiene por objetivo hacer del comercio un "motor de desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente".