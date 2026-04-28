Barcelona se estrena como Capital Europea del Comercio de Proximidad con una "propuesta ambiciosa"

Fachada de 'Foto Boada', tienda de fotografía analógica fundada en 1932, a 7 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde de Promoción Económica y presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha dado el pistoletazo de salida a la Capital Europea del Comercio de Proximidad, que la ciudad ostenta este año, con una "propuesta ambiciosa y a la vez profundamente arraigada" con más de 200 actividades que se repartirán entre los 10 distritos.

Lo ha explicado este martes en el acto de inauguración de la Capitalidad, acompañada por la directora de Productos Químicos, Bioeconomía y Comercio Minorista de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pyme de la Comisión Europea, Kristin Schreiber.

Gil ha reivindicado que el programa representa un "proyecto compartido, nacido del sector, construido por las instituciones y que quiere implicar a toda la ciudadanía" y que bebe de la identidad construida durante años por los comerciantes de la ciudad.

"Tenemos claro el camino que queremos recorrer", ha afirmado Gil, que ha ensalzado el comercio local como pilar fundamental del derecho a quedarse a vivir en Barcelona ante los retos que se presentan en la actualidad y que, junto a los valores europeos, juegan un importante papel.

PLAN ESTRATÉGICO

El programa de la Capitalidad ha sido configurado junto a más de 70 entidades del sector y con los ejes comerciales, y se estructura en 3 líneas maestras: promoción del comercio de proximidad, reflexión para afrontar los retos futuros y honrar el legado.

En concreto, Gil ha señalado a la identidad, la cohesión social, la sostenibilidad, la innovación y el emprendimiento como valores distintivos del 'Modelo Barcelona', fundamentado en la capilaridad de su trama urbana y la diversidad de las localizaciones.

Y para aprovechar el legado de la Capitalidad, el consistorio presentará un nuevo Plan Estratégico del Comercio Local 2035 y un nuevo Plan Estratégico de Mercados que recojan los compromisos con el sector y aporten soluciones de cara al futuro.

Así mismo, se impulsará un nuevo sello para distinguir a los establecimientos que se alineen con los valores del comercio barcelonés, estén arraigados al territorio y muestren compromiso con la ciudad, como hechos distintivos que le han valido a la ciudad su nuevo título.

BARCELONA, EL CAMINO A SEGUIR

Por su parte, Schreiber ha afirmado que la Capitalidad es un "reconocimiento a un largo compromiso" por parte del comercio de Barcelona, que ha conformado un modelo que invita a Europa a mirar hacia adelante.

"Barcelona muestra el camino a seguir", ha sostenido la dirigente europea, que ha recordado que además de un título, ser nombrada Capital también supone una oportunidad y una responsabilidad para demostrar que el comercio de proximidad puede marcar la diferencia.

PROGRAMA

Entre las 200 actividades previstas en el programa, destacan la Feria de Comercio Local que se celebrará coincidiendo con el Día de Europa, los días 9 y 10 de mayo, en la plaza de las Glòries Catalanes, y la unión del comercio con el Tour de Francia, aprovechando la celebración del Grand Départ para reforzar la visibilidad del sector.

También se han proyectado espacios de debate y reflexión como el Foro Europeo de las Ciudades y las Regiones del Comercio Local, liderado por la Generalitat y al que se sumará el consistorio, y las Jornadas Europeas de Benchmarking de la Unión Europea.

Paralelamente, el Ayuntamiento trabajará en la creación de un nuevo Observatorio Local del Comercio dedicado a recoger datos para reforzar las sinergias entre ciudades, que muestre la importancia de las políticas públicas de refuerzo al comercio en el ámbito municipal.