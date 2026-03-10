Barcelona invertirá 9,4 millones hasta 2028 para impulsar un uso de la IA "con criterio"

Archivo - Un ordenador con las siglas AI de Artificial Intelligence (Inteligencia Artificial), a 24 de octubre de 2025, en Barcelona, Cataluña (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado que el Ayuntamiento invertirá 9,4 millones de euros en los próximos 3 años, hasta 2028, para impulsar el uso de la inteligencia artificial (IA) como 'early adopters' de esta tecnología y, "a la vez, hacerlo con criterio".

"La ciudad siempre había sido pionera en el uso de la tecnología y queremos recuperar esta posición de liderazgo, siempre al servicio de la ciudadanía", ha dicho en la presentación este martes de la nueva estrategia municipal de IA en el Cibernàrium de Barcelona Activa.

El alcalde ha destacado la "doble declaración de intenciones" de la estrategia, que apoya la aplicación de esta tecnología en el seno del consistorio y entre los ciudadanos a través de los valores de ética, democracia y sostenibilidad que, según él, Barcelona ha representado históricamente.

UNA IA "MÁS GOBERNADA"

A continuación, el director del Barcelona Innovation Technology (BIT), Emili Rubió, ha desgranado la estrategia en 37 acciones concretas divididas en 6 ejes y 21 objetivos para "pasar a una nueva fase de adopción de la IA" en la ciudad.

Ha explicado que su objetivo "no es solo aplicar la IA, sino hacerlo de manera más gobernada, al servicio de la ciudadanía e intentando aprovechar todo su potencial", para el que la ciudad, ha afirmado, no empieza de cero, sino que lleva desde 2021 trabajando.

