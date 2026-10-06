Barcelona lanzará el 13 de octubre Bonus Consum por valor de 4 millones para usar en comercio local

Màxim López en declaraciones a los medios este martes. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El gerente de Comercio, Mercados, Restauración y Alimentación de Barcelona, Màxim López, ha anunciado que el 13 de octubre comenzará la nueva campaña de los Bonus Consum para impulsar el consumo en comercio local y de proximidad, que repartirá 4 millones de euros en bonos para familias.

Lo ha dicho en declaraciones a la prensa este martes, y ha explicado que los bonos son descuento de 10 euros en compras iguales o superiores a 30 euros y que habrá un máximo de 3 bonos por persona en dos campañas, siendo la primera ahora con la vuelta a las aulas y la segunda en enero, después de Navidad.

Ha concretado que esta semana se ha abierto el plazo para que los comercios de la ciudad se puedan sumar a la campaña y que ya llevan 200 negocios adheridos, con el potencial máximo de llegar a 30.000.

Ha subrayado que la iniciativa se ha abordado con los ejes comerciales de la ciudad y que se enmarca en la Capital Europea del Comercio Local que ostenta Barcelona este año y que la inversión de 4 millones prevé un retorno al sector comercial de cerca de 12 millones de euros.

Ha añadido que la campaña está dirigida a un tipo de comercio muy concreto, como pescaderías, fruterías y peluquerías, y que ha excluido específicamente a los supermercados 24 horas y los comercios de conveniencia.