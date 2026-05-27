Barcelona lanzará nuevos Bonus Consum para dinamizar el comercio local y de proximidad

Presentación de la campañana Bonus Consum de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado que la ciudad lanzará nuevos Bonus Consum con 370.000 bonos para impulsar el consumo en comercio local y de proximidad: "Lo haremos para la vuelta al cole y la cuesta de enero, después de Navidad, dos momentos clave para el comercio local".

Así lo ha dicho en rueda de prensa este miércoles junto a la quinta teniente de alcalde de Comercio, Raquel Gil, en la que ha detallado que el Bonus Consum será un descuento de 10 euros en compras iguales o superiores a 30 euros y que habrá un máximo de 3 bonos por persona en las dos campañas, con la previsión de llegar a 100.000 personas.

Ha concretado que la campaña se hará con un sistema de participación por fases, en la que todo aquel que se inscriba podrá optar a un primer bono, que tendrá un plazo de uso de dos meses, pero que si se utiliza dentro de los primeros 15 días, se podrá acceder a una segunda bonificación.

Ha añadido que si el primer bono no se utiliza dentro de este plazo de 15 días, ya no se podrá acceder a un tercero, que solo podrá conseguirlo aquella persona que haya usado los dos primeros a tiempo y en locales de su barrio de residencia.

El alcalde ha asegurado que el proyecto se ha pensado para evitar que una sola persona acapare muchos descuentos, de forma que se premia y se limita la participación en el tiempo.

"VIENE PARA QUEDARSE"

Ha recordado que esta iniciativa se hizo por primera vez en Navidad de 2021, al salir del Covid, como medida excepcional para impulsar este sector de proximidad y ha subrayado que ahora vuelve en el marco de la Capitalidad Europea del Comercio de Proximidad y que se trata de una política estructural que "viene para quedarse como legado de la capitalidad".

"Según nos han dicho los comerciantes, ha sido la mejor experiencia de promoción del comercio local, la más eficaz para crear y mantener hábitos en los vecinos para que sepan qué tiendas tienen cerca de casa para hacer la compra cotidiana", ha sostenido.

Así, el Ayuntamiento de Barcelona destinará 4 millones de euros y calcula que la inversión tendrá un retorno al sector comercial de cerca de 12 millones de euros y que se distribuirá por los 30.000 establecimientos cotidianos de la ciudad durante este otoño y a principios de 2027.

TIPOS DE COMERCIO

En cuanto a la campaña, Collboni ha explicado que se ha dirigido a un tipo de comercio muy concreto, como pescaderías, fruterías o peluquerías, y que ha excluido específicamente a los supermercados 24 horas y los comercios de conveniencia.

Otra de las novedades es que el consistorio seleccionará por concurso público un banco con oficina en Barcelona para "operar con una plataforma tecnológica la gestión de los bonos, distribuir los fondos a los comercios adheridos, garantizar la trazabilidad y control de todas las operaciones y asegurar el cumplimiento de la norma de protección de datos".

Por su parte, Gil ha concluido que el anuncio del gobierno municipal de limitar los supermercados 24 horas ha ido acompañado de la recuperación del Bonus Consum para insistir en la defensa del comercio local de la ciudad.

Con todo, el bono solo se podrá conseguir al descargar una aplicación que el consistorio anunciará más adelante.