Barcelona recibe el premio a la mejor gestión del turismo en el World Travel Market

Publicado 08/11/2018 17:50:00 CET

BARCELONA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Barcelona ha sido reconocida por su gestión en la afluencia de turistas con el premio 'Overall winner' y por ser la mejor entendiendo el turismo en el contexto de la sostenibilidad con el premio 'Best for Managing Success', en el congreso turístico europeo World Travel Market celebrado en Londres esta semana.

El jurado del premio 'Overall winner' ha reconocido la iniciativa de Barcelona por separar la promoción de la gestión y por abordar transversalmente el fenómeno turístico, considerando que su experiencia debe inspirar otras destinaciones, ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado este jueves.

El concejal de Turismo, Agustí Colom, ha explicado que estos premios significan un reconocimiento del cambio que se ha hecho en la ciudad, que aborda la gestión "desde el turismo sostenible y responsable" y que equilibra esta actividad con la vida ciudadana, ha relatado en un comunicado.

El director de Turismo de Barcelona, Joan Torrella, fue el responsable de recoger los premios este martes, ha señalado que el reconocimiento no es porque Barcelona haya conseguido ser una ciudad sostenible sino porque "su manera de abordar el fenómeno turístico, con toda la complejidad, parte de una visión integradora que procura el equilibrio de la ciudad".

El certamen es una de las citas de referencia del sector y reúne anualmente en Londres responsables del turismo, hoteleros, operadores de viajes y agentes del sector turístico internacional.