Bizbarcelona 2025 reunirá a pymes y autónomos con 160 actividades para impulsar sus negocios

Edición 2024 de BizBarcelona.
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 1 octubre 2025 17:59

El salón abordará la mejora en la gestión empresarial y promoción económica

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La edición 2025 de Bizbarcelona, que se celebrará los días 15 y 16 de octubre en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona reunirá a pymes, comercios y autónomos con un programa que incluye 160 actividades entre conferencias, workshops y sesiones de networking.

En un comunicado este miércoles, el Ayuntamiento de Barcelona ha explicado que el salón, organizado por Fira de Barcelona y promovido por Barcelona Activa, la Diputación de Barcelona, Pimec, el Área Metropolitana de Barcelona y la Cámara de Barcelona, quiere "volver a ser el punto de encuentro ineludible para aquellos que lideren proyectos empresariales".

La cita contará con una zona con 75 expositores y la participación de 170 ponentes, y el programa abordará cuestiones como el uso de la inteligencia artificial, el control de finanzas, las ayudas disponibles, la gestión del talento, las ventas, el marketing y la sostenibilidad.

La teniente de alcalde de Promoción Económica, Raquel Gil, ha asegurado que Bizbarcelona "volverá a ser el espacio de acompañamiento y orientación que necesitan las pymes para crecer y afrontar con éxito la transición digital y ambiental".

"Las pymes y las personas autónomas son uno de los principales motores de creación de empleo y riqueza en la ciudad, pero suelen tener dificultades para acceder a recursos que les permitan hacer frente a las transformaciones de la economía y ser competitivas", ha añadido.

CONFERENCIAS Y PONENTES

El programa contará con 170 ponentes y un centenar de conferencias que tratarán la transformación digital, el liderazgo, la comunicación con clientes, el financiamiento y la sostenibilidad, con el fin de ofrecer herramientas concretas a los asistentes.

Participarán expertos como el vicepresidente y CEO de Ogilvy, Jordi Urbea; la especialista en estrategia comercial, Mònica Mendoza; la referente en liderazgo femenino, Laura Sallent, y la experta en ciberseguridad y reputación digital, Selva Orejón.

También intervendrán el especialista en creatividad, Daniel Resnich; el mentor de empresas emergentes, Joan Riera; el experto en marketing, David Millet; la consultora en transformación digital, Alba Guzmán, y el especialista en redes sociales, Ramon Montanera, entre otros.

TALLERES, NETWORKING Y ASESORAMIENTO

Además de las conferencias, Bizbarcelona incluirá 45 talleres interactivos sobre inteligencia artificial, gestión de equipos, comunicación con clientes, control del estrés y acceso a financiación, con un formato práctico y reducido.

El salón organizará 10 actividades de networking con sesiones de marketing relacional para mejorar la calidad de los contactos, alianzas multisectoriales y encuentros que promueven la inclusión y diversidad, con la colaboración de entidades como el Col·legi Oficial d'Agents Comercials, la Cámara de Barcelona, la Associació Intercol·legial y Pimec.

Un espacio de asesoramiento personalizado permitirá a más de 50 expertos ofrecer orientación estratégica en comunicación, aspectos legales, comercio electrónico, logística, economía social, financiación, internacionalización y sostenibilidad.

ZONA EXPOSITIVA

El 'Village' o zona expositiva reunirá a 75 empresas y entidades que presentarán soluciones digitales, asesoramiento fiscal y laboral, espacios de coworking, formación y programas de impulso económico, entre ellas Volcanic, Odoo ERP, Tecnihand, Gecko Studio o ESIC.

También se presentarán los programas, herramientas y recursos que ofrecen los colegios profesionales y los de las instituciones y entidades que impulsan la economía local y que son las principales promotoras del evento.

Bizbarcelona coincidirá con el Saló de l'Ocupació, que ofrecerá 140 actividades enfocadas a mejorar la inserción laboral, con un centenar de entidades del ecosistema ocupacional y una veintena de empresas con ofertas de trabajo inmediatas.

