4 de cada 10 startups barcelonesas han pasado por Barcelona Activa

Varias personas delante del edificio Campus Glòries de Barcelona Activa - BARCELONA ACTIVA

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El estudio 'Dossier Barcelona Startups' de Barcelona Activa ha analizado las más de 850 startups de hasta 10 años de vida que ha atendido la agencia de desarrollo municipal y de este se desprende que 4 de cada 10 han utilizado en algún momento sus servicios.

Barcelona cuenta con 1.508 startups (según datos de Acció) y es el "quinto mejor" ecosistema de startups de la Unión Europea y el primero del sur de Europa (según el Global Startup Ecosystem Index 2026), ha informado Barcelona Activa en un comunicado este martes.

Este posicionamiento responde a "una combinación de factores consolidados en la ciudad: como el impulso público en todas sus formas, la base científica y universitaria de excelencia y el espíritu innovador y emprendedor del talento".

En los cerca de 40 años de trayectoria, Barcelona Activa ha acompañado a aproximadamente 250 startups cada año, desde la validación del modelo de negocio hasta las primeras rondas de inversión.

TECNOLOGÍA Y ALTA ESPECIALIZACIÓN

Las startups del ecosistema de Barcelona Activa dibujan un tejido profundamente tecnológico y especializado, en el que 3 perfiles concentran el grueso de la actividad: el DeepTech (26%), de base científica e ingeniería profunda; el BizTech (25%), orientado a la transformación de procesos y modelos de negocio, y el MedTech (17%), en la intersección entre tecnología y salud.

Desde una perspectiva sectorial, aparte del sector tecnológico que lidera el grosor, cuentan con un peso importante sectores estratégicos como la salud y bio (18%), las industrias creativas (14%), la economía para la sostenibilidad (11%) o la economía azul (5%).

El 42% de las empresas tienen actividad en dos sectores estratégicos y el 8% opera en tres o más, un hecho que destaca que Barcelona tenga una "clara" estrategia para la diversificación del tejido económico de la ciudad.

SERVICIO DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS

La última evolución más destacada es la transformación de las incubadoras tradicionales de Barcelona Activa en Startup Lab, equipamientos que alojan y acompañan a empresas especialmente deep tech.

De las 250 startups que cada año pasan por alguno de los servicios de Barcelona Activa, alrededor de 50 lo hacen por el servicio de incubación y, actualmente, el Startup Lab en Glòries (Sant Martí) ya cuenta con 24 startups deep tech (el 73% del total) y el Startup Lab Nord (Nou Barris) suma 11 más.

Las startups que participan en el servicio de incubación presentan una tasa de supervivencia del 76% en el quinto año, muy por encima de la media estatal de supervivencia de las empresas (42%).

LA FINANCIACIÓN ES "CLAVE"

El acceso a la financiación es uno de los factores que más condiciona la supervivencia, el crecimiento y la capacidad de escalar de una startup, del que Barcelona Activa las acompaña desde dos ángulos complementarios: el asesoramiento directo y la estrategia de Fondos de Inversión Municipales.

El primero se lleva a cabo a través de la Oficina d'Atenció a les Empreses, para identificar instrumentos de financiación pública y privada, preparar solicitudes y ordenar la estrategia financiera del proyecto.

El segundo consiste en invertir, de la mano de fondos privados especializados, en startups del área metropolitana de Barcelona que operan en sectores estratégicos: desde su puesta en marcha, 134 startups han sido beneficiarias y cada euro público ha movilizado a 17,8 euros de capital privado, sumando un total de 215 millones de euros.