La ciudad de Barcelona retira carteles y pegatinas con un equipo reforzado por Barcelona Activa

Limpieza en la calle - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha hecho de marzo a diciembre más de 60.000 actuaciones de limpieza de elementos en el espacio público, dentro del Plan Endreça: ha retirado adhesivos y carteles en fachadas, mobiliario, pilones, señales y farolas, entre otros elementos.

Se ha hecho con un equipo de 19 personas que han reforzado la retirada de carteles y pegatinas del espacio público, con una iniciativa laboral a través de Barcelona Activa, informa el Ayuntamiento este domingo en un comunicado.

Gracias al Plan Integral con Contratación (PIC) destinado a personas con dificultades de inserción en el mercado laboral, los equipos han retirado estos elementos con agua, jabón y una rasqueta.

ZONAS CON MÁS AFLUENCIA

Estos equipos se han centrado en las zonas con más afluencia de personas de los barrios de toda la ciudad, y también en los Espacios de Gran Afluencia (EGA).

Antes se han coordinado con los agentes cívicos, que han hecho inspecciones para identificar a infractores y aplicar sanciones.

NUEVO PIC EN 2026

En 2026 se prevé una nueva edición de este PIC gestionada por Barcelona Activa, que "seguirá priorizando tanto la limpieza urbana como la formación y mejora de las oportunidades laborales" para los participantes.

Los PIC pretenden mejorar la empleabilidad de sus participantes, que combinan una nueva experiencia profesional con formación para volver al mercado laboral cuando acabe el programa.