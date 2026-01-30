Collboni: Ser capital del comercio local permitirá exportar el modelo de Barcelona a Europa

Collboni junto a entidades comerciales. - EUROPA PRESS

BARCELONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmado este viernes que la elección de la capital catalana como Capital Europea del Comercio Local permitirá exportar el modelo barcelonés al resto del continente.

Lo ha dicho durante la recepción en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona a las entidades impulsoras del proyecto en la Unión Europea (UE), encabezadas por Barcelona Comerç, asociación que agrupa 23 ejes comerciales de la ciudad.

Collboni ha remarcado que todos los grupos municipales han apoyado la iniciativa "desde el principio" y ha añadido que próximamente les tocará explicar la programación junto a las entidades.

Por su parte, el presidente de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, ha considerado que la capitalidad es un "éxito de ciudad" porque ha conseguido el consenso general.

"Es un proyecto que nace de la sociedad civil y hemos puesto en valor un tipo de comercio muy específico. En todos los barrios hay un comercio que da servicio a los vecinos, hacemos barrios y hacemos ciudad", ha expresado.