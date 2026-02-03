Di Pietro (Barcelona Activa) destaca el ISE como "escaparate global" para el talento de la ciudad

Obra de arte digital 'Finestres endins' que encabeza el stand de Barcelona Activa en el ISE - EUROPA PRESS

Asegura que los objetivos de ISE Foundation "encajan perfectamente" con los de Barcelona Activa

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)

El director general de Barcelona Activa, Lorenzo Di Pietro, ha destacado el papel como "escaparate global" para el talento de la ciudad de la feria audiovisual Integrated Systems Europe (ISE), que se celebra hasta el viernes en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

Lo ha dicho en una entrevista de Europa Press este martes en el stand de Barcelona Activa, diseñado para visibilizar el ecosistema emprendedor y creativo local, con un 'showroom' en el que 6 startups barcelonesas presentan sus proyectos.

Este año el espacio incorpora también un plató de 'Betevé', en el que la televisión pública barcelonesa realizará entrevistas y mesas redondas vinculadas al ISE y al sector de las industrias creativas durante los cuatro días de feria.

ESCULTURA DIGITAL

Como cada año, el stand está presidido por una obra de arte digital, esta vez creada por el estudio Gracias Grecia, que ofrece una visión de la ciudad "de ventanas hacia dentro", mostrando la vida cotidiana y la actividad económica que se desarrolla en los edificios, desde comercios de proximidad hasta viviendas.

La instalación, titulada 'Finestres endins', busca aportar un lenguaje complementario al empresarial y resaltar a la ciudad no solo como escenario del evento, sino como un espacio vivo donde se entrelazan actividad económica, creatividad y vida urbana.

EMPRENDEDORES

Según Di Pietro, la presencia en el ISE permite a Barcelona Activa reforzar su papel de apoyo al ecosistema emprendedor de la ciudad, facilitando la proyección internacional y conectándolos con inversores, empresas y profesionales de todo el mundo.

"Barcelona es una ciudad con mucho dinamismo, mucha gente se forma aquí y trabaja aquí, o viene de fuera y encuentra aquí un espacio ideal para poner en valor su talento", ha sostenido.

De este modo, el papel de Barcelona Activa en el ISE es generar oportunidades de networking, visibilidad de marca y aprendizaje para las startups, divulgando "todo el potencial que tiene la ciudad" en el sector audiovisual.

ISE FOUNDATION

Sobre el lanzamiento de ISE Foundation, anunciado este martes por el director general del ISE, Mike Blackman, y que contará con la participación de la Generalitat y el Ayuntamiento, ha sostenido que permitirá dar "un paso adelante" en la influencia que tiene la feria en la ciudad.

Asimismo, ha señalado que los objetivos de la fundación "encajan perfectamente" con los de Barcelona Activa, aunando la generación de talento con la competitividad e innovación de las empresas y el impacto social que deben tener en la ciudad.